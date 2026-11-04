به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس سنای آمریکا و به دست آوردن یک کرسی از ایالت تگزاس نخستین پیروزی آنها از سال ۱۹۸۸ تاکنون به شمار می رود.

علاوه بر این، دموکرات در ایالت کانزاس نیز یک پیروزی تاریخی محقق کردند.

جیمز تالاریکو نامزد پیروز در این ایالت تاکید کرد: ما ایالت تگزاس را پس گرفتیم و ثابت کردیم که تمام پول های جهان نیز نمی توانند در برابر اراده ما بایستند. ما شاهد هزینه های انتخاباتی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بودیم که بیشترین هزینه ها در تاریخ کارزارهای تبلیغاتی مجلس سنا به شمار می رود. مردم ما در برابر صاحبان پول و نفوذ ایستادند.

«آدام همیلتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت کانزاس، «راجر مارشال» سناتور جمهوری‌خواه و نماینده کنونی این ایالت را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۲ تاکنون از کانزاس به مجلس سنا راه می‌یابد.

در حال حاضر اکثریت کرسی های مجلس سنای آمریکا به دست دموکرات ها افتاده و آنها موفق شدند ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی را تصاحب کنند.