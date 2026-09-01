به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از خارج‌سازی حدود ۴ هزار تن از مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ تن محموله غرق‌شده در بندر خرمشهر خبر داد و گفت: این مغروقه پس از ۴۶ سال، حداکثر تا نیمه نخست آبان‌ماه به‌طور کامل از آبراه اروند خارج می‌شود.

وی افزود: مغروقه «شهید خانیان» در بندر خرمشهر، یکی از بزرگ‌ترین مغروقه‌های دوران جنگ است که از سال ۱۳۵۹ در آبراه اروند غرق شده و طی حدود ۴۶ سال گذشته، مشکلات عدیده‌ای برای ترددهای دریایی و عملیات‌های دریایی و بندری در بندر خرمشهر ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان بنادر بیان کرد: با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی و پیگیری‌های انجام‌شده و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، امیدواریم حداکثر تا نیمه نخست آبان‌ماه، عملیات خارج‌سازی این مغروقه به‌طور کامل به پایان برسد.

وی ادامه داد: با خارج‌سازی محموله غرق‌شده، دو پست اسکله خانیان که طی ۴۶ سال گذشته از دسترس و سرویس بخش خصوصی خارج شده بود، به چرخه عملیات بازمی‌گردد و عملاً ظرفیت بندر خرمشهر افزایش خواهد یافت.

شکیبی‌نسب افزایش بهره‌وری در عملیات ورود و خروج شناورها و ارتقای ایمنی آبراه را از دیگر آثار این اقدام برشمرد و گفت: ایمنی تردد شناورهای متعدد در آبراه اروند همواره یکی از دغدغه‌های جدی بوده است و با خارج‌سازی این محموله، ریسک تردد در آبراه اروند به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بندر خرمشهر اظهار کرد: بهره‌برداری مجدد از دو پست اسکله بندر خرمشهر می‌تواند به رونق این بندر کمک کند؛ بندری که در دهه‌های گذشته از بنادر مهم و پررونق جنوب کشور بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با اقداماتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است، امیدواریم بندر خرمشهر به روزهای اوج خود بازگردد و بستر مناسبی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و جامعه دریایی و بندری کشور فراهم شود.