خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خیابان‌های بوشهر در روز ۱۳ آبان، شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و مسئولان استان بود؛ حضوری که با شعارهای ضد استکباری و انقلابی، فضای شهر را تحت تأثیر قرار داد و بار دیگر جایگاه این مناسبت را در حافظه تاریخی و سیاسی مردم استان به نمایش گذاشت.

راهپیمایان در شهر بوشهر مسیر میدان قدس تا میدان شهید رئیسعلی دلواری را پیمودند و با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، خشم و انزجار خود را از سیاست‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اعلام کردند. شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین است» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» نیز در طول مسیر طنین‌انداز شد.

این مراسم در حالی برگزار شد که مسئولان استان، از جمله استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در کنار مردم حضور داشتند و در این حرکت انقلابی مشارکت کردند. حضور نسل نوجوان و جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان، از جلوه‌های برجسته راهپیمایی امسال بود.

راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر تنها به مرکز استان محدود نبود و مردم در شهرها و روستاهای مختلف نیز با حضور در این مراسم، پیام خود را در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مخالفت با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به گوش جهانیان رساندند.

دانش‌آموزان؛ نسل تازه استکبارستیزی

در میان جمعیت راهپیمایان، دانش‌آموزانی دیده می‌شدند که با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای ضد استکباری، حضوری پررنگ در مراسم داشتند. برای این نسل، ۱۳ آبان فرصتی برای شناخت تاریخ مبارزه ملت ایران با استکبار و بیان دیدگاه‌های خود درباره استقلال و آینده کشور است.

محمد، یکی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور نسل نوجوان در این مراسم اظهار کرد: ۱۳ آبان به ما یادآوری می‌کند که ملت ایران برای استقلال و آزادی خود هزینه داده است و نباید اجازه دهیم دشمنان برای آینده کشورمان تصمیم بگیرند.

وی افزود: حضور در راهپیمایی نشان می‌دهد که دانش‌آموزان نیز نسبت به مسائل کشور بی‌تفاوت نیستند و در کنار خانواده‌ها و دیگر اقشار مردم، از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.

مهدی، دانش‌آموز دیگری که در این مراسم حضور داشت، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت استکبارستیزی گفت: حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی است تا مخالفت خود را با ظلم و سلطه‌گری اعلام کنیم و نشان دهیم که نسل جوان ایران همچنان به استقلال کشور اهمیت می‌دهد.

وی ادامه داد: ما با حضور در این مراسم نشان می‌دهیم که در کنار مردم هستیم و در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، از کشور و ارزش‌های خود دفاع می‌کنیم.

حضور این دانش‌آموزان در کنار دیگر اقشار جامعه، جلوه‌ای از انتقال آرمان‌های انقلاب به نسل جدید و استمرار روحیه استکبارستیزی در میان نوجوانان و جوانان بود.

برگزاری راهپیمایی در بیش از ۳۰۰ نقطه استان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف استان اظهار کرد: امسال مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بیش از ۳۰۰ نقطه شهری و روستایی استان بوشهر برگزار می‌شود.

امسال مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بیش از ۳۰۰ نقطه شهری و روستایی استان بوشهر برگزار می‌شود حجت‌الاسلام یوسف جمالی با بیان اینکه گزارش‌های دریافتی از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان بیانگر حضور گسترده و پرشور مردم است، افزود: مردم بوشهر امروز بار دیگر با حضور در این مراسم نشان دادند که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، همواره در صحنه هستند و از آرمان‌های خود دست نخواهند کشید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر استمرار روحیه انقلابی و ضد استکباری مردم بیان کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته همواره در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری ایستادگی کرده و این روحیه همچنان در جامعه زنده و پویاست.

جمالی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی امسال تصریح کرد: حضور پرشور مردم در شهر بوشهر و دیگر نقاط استان نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم جدی برای ادامه مسیر استقلال و مقاومت است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در مناسبت‌های مختلف، به‌ویژه ۱۳ آبان، با حضور در صحنه نشان می‌دهند که اجازه نخواهند داد دشمنان، اراده و استقلال کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

۱۳ آبان؛ نماد مبارزه با استکبار جهانی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز ملی، نماد استکبارستیزی و بیانگر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه انقلاب اسلامی است.

ملت ایران تحت فرماندهی مقام معظم رهبری، تا پای جان از حریم ایران، اسلام و انقلاب دفاع خواهند کرد آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با گرامیداشت این مناسبت و اشاره به جایگاه تاریخی آن در انقلاب اسلامی افزود: مقابله با دشمن صهیونیستی و سرکردگان جهان استکبار به رهبری آمریکا، مبنای اصلی استکبارستیزی ملت ایران است و مردم در این مسیر نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی امسال بیان کرد: مردم امروز با حضور پرشور خود نشان دادند که مقاومت و مبارزه با جهان استکبار، رویکرد اصلی آنان است و هرگز از این مسیر جدا نخواهند شد.

صفایی بوشهری نقش مردم را در اقتدار ملی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ملت ایران تحت فرماندهی مقام معظم رهبری، تا پای جان از حریم ایران، اسلام و انقلاب دفاع خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: ما همواره شاهد شکست قطعی آمریکا، رژیم صهیونیستی و کانون‌های شرارت در سطح جهان خواهیم بود و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت، مسیر خود را ادامه می‌دهد.

حضور مردم؛ پیام روشن ایستادگی و استقلال

راهپیمایی ۱۳ آبان در استان بوشهر، با حضور گسترده مردم و سردادن شعارهای ضد استکباری، بار دیگر نشان داد که این مناسبت همچنان جایگاهی مهم در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه دارد. حضور دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها، مسئولان و دیگر اقشار مردم، جلوه‌ای از پیوند نسل‌ها در پاسداشت استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

مردم بوشهر با پیمودن مسیر میدان قدس تا میدان شهید رئیسعلی دلواری و حضور در راهپیمایی شهرها و روستاهای استان، پیام خود را درباره مخالفت با سلطه‌گری و حمایت از استقلال کشور اعلام کردند؛ پیامی که در شعارهای آنان و در حضور پرشورشان در صحنه، به روشنی بازتاب یافت.