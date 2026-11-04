به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از ایثار، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی جنایت‌ها و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در برابر ملت‌هاست، گفت: حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، نشان‌دهنده گسترش آگاهی و تقویت روحیه استکبارستیزی در نسل جوان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان با اشاره به جایگاه این روز در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استکبار جهانی اظهار کرد: سالگرد ۱۳ آبان و مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در حقیقت ضربه‌ای بر چهره استکبار آمریکایی و فرصتی برای یادآوری جنایت‌ها، خیانت‌ها و ظلم‌هایی است که آمریکا در طول سال‌ها در حق ملت‌ها روا داشته است.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان تنها یک مراسم ملی نیست، بلکه به نمادی برای یادآوری جنایت‌های آمریکا و استکبار جهانی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است؛ چراکه در این مناسبت، ابعاد مختلف سلطه‌طلبی و رفتارهای ظالمانه قدرت‌های استکباری برای افکار عمومی بازخوانی می‌شود.

موسوی مقدم با بیان اینکه تبیین این واقعیت‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به نسل‌های جدید دارد، تصریح کرد: یادآوری جنایت‌های استکبار موجب می‌شود نسل نو و جوانان امروز با شناخت بیشتری در مسیر استکبارستیزی و مقابله با ظلم حضور پیدا کنند و نسبت به مسائل جهان پیرامون خود حساس و آگاه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی امسال، خاطرنشان کرد: آنچه در مراسم امسال مشاهده شد، افزایش قابل توجه جمعیت نسبت به سال گذشته بود؛ به‌ویژه حضور دانش‌آموزان بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. همچنین دانشجویان، استادان دانشگاه، عالمان و فرهیختگان جامعه نیز حضوری فعال در این مراسم داشتند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عملکرد و رفتار استکبار جهانی در یک سال اخیر، افکار عمومی و احساسات ملت‌ها را بیش از گذشته متوجه ماهیت سیاست‌های سلطه‌طلبانه کرده است و همین مسئله زمینه حضور آگاهانه‌تر مردم در چنین مناسبت‌هایی را فراهم آورده است.

موسوی مقدم در پایان تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از زنده بودن روحیه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی در جامعه و نشانه انتقال این آرمان به نسل جوان است؛ نسلی که با حضور خود نشان می‌دهد این مسیر همچنان با آگاهی، شور و انگیزه ادامه دارد.