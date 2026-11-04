به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به اهمیت تاریخی این روز اظهار کرد: تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان و نام‌گذاری ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همگی بیانگر ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و سلطه‌طلبی آمریکا هستند.

وی با بیان اینکه برخی تلاش دارند علت اختلافات ایران و آمریکا را به رفتار جمهوری اسلامی نسبت دهند، افزود: برای شناخت واقعیت این تقابل باید به تاریخ روابط دو کشور و سابقه دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران توجه کرد؛ چراکه ریشه اصلی این دشمنی در روحیه سلطه‌طلبانه و منافع‌محور سیاست خارجی آمریکاست.

امام جمعه بابل با اشاره به تحولات سیاسی ایران پس از سال ۱۳۲۰ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تصریح کرد: دخالت در سرنوشت سیاسی کشور، غارت منابع و منافع ملی و تحمیل قوانین و سیاست‌های استعماری از جمله عواملی بود که موجب شکل‌گیری نگاه منفی ملت ایران به سیاست‌های آمریکا شد.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره ماهیت استکباری آمریکا و خطر نفوذ این کشور در دوران رژیم پهلوی خاطرنشان کرد: با گذشت زمان، ابعاد سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا برای ملت ایران روشن‌تر شد و مردم به اهمیت حفظ استقلال و مقابله با نفوذ بیگانگان پی بردند.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال منابع طبیعی و ثروت ملت‌ها گفت: آمریکا در مناسبات خود با دیگر کشورها به دنبال منافع و منابع آنان است و حتی این زیاده‌خواهی را آشکارا مطرح می‌کند؛ در حالی که ملت ایران برای صیانت از نفت، گاز و سایر سرمایه‌های ملی خود هزینه‌های بسیاری داده است.

امام جمعه بابل با اشاره به اظهارات و مواضع مقام‌های آمریکایی در جریان انتخابات این کشور افزود: بررسی سخنان و رفتار مسئولان آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان جایگاه مهمی در محاسبات و سیاست‌گذاری‌های این کشور دارد.

حجت‌الاسلام روحانی در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین پیشینه تاریخی تقابل آمریکا با ایران، حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی و مراسم ۱۳ آبان را نشانه پایبندی ملت به استقلال کشور و مخالفت با سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی دانست.