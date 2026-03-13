به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در حاشیه راهپیمایی روز قدس با قدردانی از حضور گسترده مردم اعلام کرد: روز قدس میراث امام خمینی(ره) است و با نام‌گذاری این روز، هویت فلسطین برای همه جهان روشن شد و مسئله فلسطین به عنوان اولویت اصلی جهان اسلام معرفی شد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ روز قدس را برای جهانیان تثبیت کرد گفت: هدف امام جلوگیری از فراموشی مسئله فلسطین در طول تاریخ بود و این روز همواره یادآور حقوق ملت فلسطین باقی مانده است.

وی افزود: فلسطین سرزمینی است که متعلق به فلسطینیان بوده و هیچ اشغالگری حق تحریف تاریخ آن را ندارد.

امام جمعه بابل با تأکید بر نگاه هویتی امام به مسئله فلسطین تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند هویت فلسطین را به یهود تغییر دهند و مسئله این سرزمین را در تاریخ محو کنند اما روز قدس این هویت را برای جهان روشن کرد و آشکار ساخت که اسرائیل عامل آوارگی مردم فلسطین است.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های نژادپرستانه صهیونیست‌ها اظهار داشت: رهبر انقلاب با احیای هویت فلسطین بار دیگر امید را در میان ملت فلسطین زنده کرد و جریان‌های مقاومتی و انتفاضه‌ها نتیجه همین تحولات بوده است.

حجت‌الاسلام روحانی درباره اقدامات آمریکا و اسرائیل و هم‌پیمانانشان گفت: این جریان‌ها نمی‌خواهند هیچ ملتی عزت داشته باشد و همواره در پی ذلت ملت‌ها هستند اما ملت ایران نشان داده است که هرگز تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه بابل در پایان به برخی جوسازی‌ها و رفتارهای ناآگاهانه عده‌ای اشاره کرد و گفت: توهم برخی دشمنان درباره مقابله با ایران اکنون برملا شده و آنچه می‌دیدند جز سراب چیزی نبود.