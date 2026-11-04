به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ رسمی انواع ارز در معاملات روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شد؛ بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا با رقم ۱,۸۸۶,۶۸۲ ریال، نرخ حواله یورو با مبلغ ۲,۱۱۱,۵۰۵ ریال، نرخ حواله درهم امارات با رقم ۵۱۳,۷۳۲ ریال، نرخ حواله یوان چین با مبلغ ۲۸۲,۸۶۷ ریال و نرخ حواله روبل روسیه با رقم ۲۳,۱۰۱ ریال در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران ثبت و عرضه شد.