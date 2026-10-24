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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۹

جدیدترین نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

جدیدترین نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

مرکز مبادله ارز و طلای ایران جدول قیمت حواله ارزهای عمده شامل دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل را برای روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، آخرین نرخ‌های ارز در قالب نرخ حواله برای روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ اعلام و در تابلوی معاملاتی این سامانه درج شده است.

بر این اساس، در بخش ارزهای شاخص، نرخ حواله دلار با نشان اختصاصی ($) معادل ۱,۸۴۹,۳۶۱ ریال و حواله یورو با نماد (€) معادل ۲,۰۷۱,۳۰۷ ریال تعیین و قیمت‌گذاری گردید. همچنین نرخ حواله درهم با نشان اختصاصی (AED/Đ) برابر با ۵۰۳,۵۷۰ ریال اعلام شد. در ادامه قیمت‌گذاری سایر ارزهای آسیایی و منطقه‌ای، حواله یوآن با نماد اختصاصی (¥) به رقم ۲۷۷,۱۹۵ ریال رسید و در نهایت حواله روبل روسیه با علامت اختصاصی (₽) با قیمت ۲۲,۹۶۳ ریال در مرکز مبادله ایران مبادله شد.

کد مطلب 6987607
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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