جدیدترین نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، آخرین نرخ‌های ارز در قالب نرخ حواله برای روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ اعلام و در تابلوی معاملاتی این سامانه درج شده است.

بر این اساس، در بخش ارزهای شاخص، نرخ حواله دلار با نشان اختصاصی ($) معادل ۱,۸۴۹,۳۶۱ ریال و حواله یورو با نماد (€) معادل ۲,۰۷۱,۳۰۷ ریال تعیین و قیمت‌گذاری گردید. همچنین نرخ حواله درهم با نشان اختصاصی (AED/Đ) برابر با ۵۰۳,۵۷۰ ریال اعلام شد. در ادامه قیمت‌گذاری سایر ارزهای آسیایی و منطقه‌ای، حواله یوآن با نماد اختصاصی (¥) به رقم ۲۷۷,۱۹۵ ریال رسید و در نهایت حواله روبل روسیه با علامت اختصاصی (₽) با قیمت ۲۲,۹۶۳ ریال در مرکز مبادله ایران مبادله شد.