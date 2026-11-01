به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، نرخهای رسمی انواع ارز در بازار مبادله ارز و طلای ایران برای روز یکشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آخرین دادههای معاملاتی این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا معادل ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال، نرخ حواله یورو ۲,۰۹۹,۷۳۷ ریال و نرخ حواله درهم امارات ۵۱۰,۶۶۲ ریال تعیین شد. همچنین در این روز، نرخ حواله یوان چین به رقم ۲۸۲,۲۰۰ ریال و نرخ حواله روبل روسیه به سطح ۲۳,۲۸۰ ریال رسید.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.
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