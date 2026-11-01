به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، نرخ‌های رسمی انواع ارز در بازار مبادله ارز و طلای ایران برای روز یکشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا معادل ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال، نرخ حواله یورو ۲,۰۹۹,۷۳۷ ریال و نرخ حواله درهم امارات ۵۱۰,۶۶۲ ریال تعیین شد. همچنین در این روز، نرخ حواله یوان چین به رقم ۲۸۲,۲۰۰ ریال و نرخ حواله روبل روسیه به سطح ۲۳,۲۸۰ ریال رسید.