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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۱

اعلام نرخ رسمی ارزهای مبادله‌ای؛ دلار در مرز ۱.۸۷ میلیون ریال

اعلام نرخ رسمی ارزهای مبادله‌ای؛ دلار در مرز ۱.۸۷ میلیون ریال

نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، نرخ‌های رسمی انواع ارز در بازار مبادله ارز و طلای ایران برای روز یکشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا معادل ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال، نرخ حواله یورو ۲,۰۹۹,۷۳۷ ریال و نرخ حواله درهم امارات ۵۱۰,۶۶۲ ریال تعیین شد. همچنین در این روز، نرخ حواله یوان چین به رقم ۲۸۲,۲۰۰ ریال و نرخ حواله روبل روسیه به سطح ۲۳,۲۸۰ ریال رسید.

کد مطلب 6995892
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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