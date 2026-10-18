دلار حواله در کانال ۱۸۲ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جدیدترین نرخ‌های رسمی ارز در تالار حواله این مرکز برای روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد که نشان‌دهنده نوسان و ثبت ارقام جدید برای ارزهای شاخص تجاری کشور است.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات امروز تالار حواله، نرخ حواله دلار آمریکا با ثبت رقم ۱,۸۲۱,۸۶۸ ریال (معادل ۱۸۲ هزار و ۱۸۶ تومان) کشف قیمت شد. همچنین ارزش حواله یورو به عنوان دیگر ارز مهم بین‌المللی به رقم ۲,۰۴۷,۵۶۱ ریال (معادل ۲۰۴ هزار و ۷۵۶ تومان) رسید.

در میان سایر اسعار پرکاربرد در مبادلات بازرگانی، نرخ حواله درهم امارات که از شاخص‌های کلیدی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، رقم ۴۹۶,۰۸۴ ریال (معادل ۴۹ هزار و ۶۰۸ تومان) را به ثبت رساند.

علاوه بر این، در تابلوی مبادلاتی امروز، نرخ حواله یوآن چین ۲۷۲,۴۷۰ ریال (معادل ۲۷ هزار و ۲۴۷ تومان) قیمت‌گذاری شد و ارزش حواله هر روبل روسیه نیز روی رقم ۲۱,۷۸۸ ریال (معادل ۲ هزار و ۱۷۸ تومان) تثبیت گردید.