خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ریحانه شهبازی: میدان تاریخی امام خمینی(ره) امروز را نمی‌توان تنها از روی جمعیت و شعارهایش توصیف کرد؛ باید میان پرچم‌هایی که در دست نوجوانان حرکت می‌کنند، تصویرهایی که روی دیواره‌های میدان نقش بسته‌اند و صداهایی که از خیابان‌های اطراف به گوش می‌رسند، قدم زد.

در میان جمعیت، پرچم‌های ایران با حرکت دست‌ها بالا می‌روند و پایین می‌آیند. دانش‌آموزان با پلاکاردهایشان آمده‌اند؛ برخی همراه دوستان و هم‌کلاسی‌ها و برخی در کنار خانواده. میدان از همان ساعات آغاز راهپیمایی به صحنه حضور نسلی تبدیل شده که این بار نه فقط برای تماشای مراسم بلکه برای مشارکت در بخش‌های مختلف آن آمده است.

امسال ۱۳ آبان در اصفهان در کنار شعارهای سیاسی و نمادهای اعتراضی، با سرود، نمایش، روایتگری و حضور دانش‌آموزان رنگ دیگری گرفته است؛ حضوری که از میدان امام آغاز می‌شود و در خیابان‌های اطراف ادامه پیدا می‌کند.

۱۴ دانش‌آموز شهید؛ نام‌هایی که در میدان جا مانده‌اند

در بخشی از میدان امام، تصویر ۱۴ دانش‌آموز شهید اصفهانی نقش بسته است؛ چهره‌هایی که در میان شور راهپیمایی، نگاه‌ها را به خود می‌کشانند و روز دانش‌آموز را به یاد کسانی پیوند می‌دهند که فرصت ادامه زندگی و تحصیل از آنان گرفته شد.

کمی آن‌سوتر، چهار شهید گمنام بر دستان دانش‌آموزان تشییع می‌شوند. جمعیت در کنار این صحنه حرکت می‌کند.

تشییع شهدا در میان این جمعیت، لحظه‌ای متفاوت از فضای پرشور راهپیمایی می‌سازد؛ جایی که شعارها و سرودها برای لحظاتی در کنار تصویری از فقدان و یادآوری گذشته قرار می‌گیرند.

از میدان موشک‌ها تا غرفه‌های پیشرفت

در سوی دیگر میدان، نمایش موشک‌ها و پهپادها با همکاری مجموعه هوافضا، نگاه دانش‌آموزان را به خود جلب کرده است. نوجوانان اطراف تجهیزات جمع شده‌اند؛ برخی از نزدیک به آن‌ها نگاه می‌کنند و برخی در میان توضیحات ارائه‌شده، درباره آنچه می‌بینند پرس‌وجو می‌کنند.

غرفه‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای و دستاوردهای علمی و فناوری نیز در مسیر راهپیمایی قرار دارند. این بخش‌ها تلاش دارند تصویری از پیشرفت‌های کشور ارائه کنند؛ تصویری که برای مخاطبان نوجوان، با نمایش و روایتگری متناسب با سن آنان همراه شده است.

در این میان، راهپیمایی از یک فضای صرفاً شعاری فاصله می‌گیرد و به محلی برای آشنایی دانش‌آموزان با موضوعات علمی، دفاعی و تاریخی تبدیل می‌شود؛ دانش‌آموزانی که از کنار غرفه‌ها عبور می‌کنند، مکث می‌کنند و بخشی از مراسم را با کنجکاوی دنبال می‌کنند.

۲۰۰ گروه سرود؛ خیابان‌هایی که صدا دارند

صدای راهپیمایی تنها از بلندگوهای میدان نمی‌آید. در خیابان‌های فرعی، حدود ۲۰۰ گروه سرود دانش‌آموزی مستقر شده‌اند و هر کدام در بخشی از مسیر، سرودهای خود را اجرا می‌کنند.

در یک خیابان، گروهی از دانش‌آموزان هم‌صدا می‌خوانند؛ چند قدم آن‌طرف‌تر، صدای گروه دیگری به جمعیت می‌رسد. سرودها در مسیر حرکت راهپیمایان جاری‌اند و خیابان‌های فرعی را نیز به بخشی از مراسم تبدیل کرده‌اند.

«باید برخاست» از جمله سرودهای همگانی راهپیمایی است؛ سرودی که دانش‌آموزان و جمعیت با آن همراه می‌شوند. اینجا دانش‌آموزان تنها مخاطب مراسم نیستند؛ صدای آنان بخشی از فضای عمومی شهر شده است.

پلاکاردها و المان‌های اعتراضی با تصاویر دونالد ترامپ و نمادهای آمریکا نیز در میان جمعیت دیده می‌شوند؛ نمادهایی که شرکت‌کنندگان با آن‌ها پیام خشم و خونخواهی در واکنش به جنایت‌های منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیان می‌کنند.

دانش‌آموزانی که خودشان روایت می‌کنند

در میان جمعیت، دانش‌آموزی پرچم ایران را در دست گرفته و همراه دوستانش حرکت می‌کند. دانش‌آموز دیگری در کنار غرفه‌های پیشرفت ایستاده و با دقت به تجهیزات نگاه می‌کند. در خیابان فرعی، گروهی از نوجوانان برای اجرای سرود آماده می‌شوند و در بخشی دیگر، دانش‌آموزان در تشییع شهدای گمنام مشارکت دارند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی می‌گوید: برای من ۱۳ آبان فقط یک مراسم نیست؛ فرصتی است که کنار دوستانم در یک اتفاق بزرگ شرکت کنم. دیدن تصاویر شهدا و حضور در کنار دانش‌آموزان دیگر، این روز را برایم متفاوت کرده است.

دانش‌آموز دیگری که از غرفه‌های علمی و دفاعی بازدید کرده، درباره حضور در این بخش می‌گوید: وقتی تجهیزات را از نزدیک می‌بینیم، موضوعاتی که درباره آن‌ها در مدرسه صحبت می‌شود، ملموس‌تر می‌شود. دوست دارم بیشتر درباره فناوری و پیشرفت‌های کشور بدانم.

در میان جمعیت، خانواده‌هایی نیز دیده می‌شوند که همراه فرزندان خود در راهپیمایی حضور یافته‌اند؛ برخی در کنار غرفه‌ها مکث می‌کنند و برخی همراه دانش‌آموزان به مسیر ادامه می‌دهند.

یکی از مادران حاضر در مراسم می‌گوید: برای ما مهم است که فرزندانمان در کنار درس و مدرسه، با مناسبت‌های تاریخی کشور هم آشنا شوند. حضور در چنین مراسمی فرصتی است تا درباره شهدا و اتفاقات گذشته با آن‌ها صحبت کنیم.

پدری که همراه فرزند دانش‌آموزش در راهپیمایی شرکت کرده است، حضور نسل نوجوان را بخش مهمی از مراسم می‌داند و می‌گوید: وقتی می‌بینیم دانش‌آموزان خودشان سرود می‌خوانند، غرفه‌ها را دنبال می‌کنند و در مراسم مشارکت دارند، احساس می‌کنیم این روز برای آن‌ها معنا پیدا کرده است.

۱۳ آبان؛ میان خاطره، اعتراض و حضور یک نسل

میدان امام خمینی(ره) امروز میان چند تصویر در حرکت است؛ پرچم‌هایی که در دست نوجوانان بالا می‌روند، پیکر شهدای گمنام که بر شانه‌های دانش‌آموزان تشییع می‌شوند، تجهیزات دفاعی که نگاه جمعیت را به خود می‌کشند و سرودهایی که از خیابان‌های فرعی به میدان می‌رسند.

در این میان، ۱۳ آبان اصفهان تنها در شعارها خلاصه نمی‌شود؛ دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف مراسم حضور دارند و خود به بخشی از روایت این روز تبدیل شده‌اند.

راهپیمایی امروز، در کنار یادآوری رویدادهای تاریخی و شهدای دانش‌آموز، تصویری از مشارکت نسل نوجوان در فضای عمومی شهر است؛ نسلی که در میدان امام، میان پرچم، سرود، روایتگری و نمایش دستاوردها، روز دانش‌آموز را به شکلی متفاوت تجربه می‌کند.