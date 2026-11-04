به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نواختن زنگ ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صبح چهارشنبه در دبیرستان شهید بشکوه شهر بوشهر برگزار شد؛ آیینی که فرصتی برای بازخوانی سه رویداد تاریخی این روز و تبیین مسئولیت نسل جوان در پاسداری از استقلال و هویت ملی کشور بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این مراسم با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: نخستین رویداد به سال ۱۳۴۳ و تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه بازمی‌گردد؛ اتفاقی که پس از مخالفت ایشان با تصویب قانون کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی رخ داد.

احسان جهانیان افزود: دومین رویداد در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ رقم خورد که طی آن شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند و سومین واقعه نیز تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود که در همان سال به دست دانشجویان پیرو خط امام انجام شد.

نسل جدید، مسئولیت‌دار ادامه مسیر استقلال

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه نسل‌های مختلف انقلاب اسلامی با حوادث و پیام‌های ۱۳ آبان آشنا هستند، تصریح کرد: پیام این روز، سپردن پرچم استقلال‌طلبی و استکبارستیزی به نسل جدید است تا مسیر اعتلای جمهوری اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و منافع ایران تداوم یابد.

جهانیان با اشاره به فداکاری رهبران انقلاب و شهدای کشور گفت: امام خمینی (ره) عمر خود را برای اعتلای جمهوری اسلامی و دفاع از استقلال ایران صرف کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در همین مسیر به شهادت رسیدند؛ ازاین‌رو مسئولیت نسل امروز، به‌ویژه جوانان، برای حفظ و برافراشته نگه‌داشتن پرچم استقلال روشن است.

وی با یادآوری اینکه در شهرهای مختلف ایران آرامگاه شهدایی وجود دارد که برای دفاع از وطن جان خود را فدا کرده‌اند، ادامه داد: پاسداشت یاد شهدا و شناخت مسیر فداکاری آنان، بخشی از مسئولیت نسل جدید در قبال کشور است.

آینده ایران با علم و خلاقیت جوانان ساخته می‌شود

جهانیان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه ایستادگی در برابر فشارهای خارجی بیان کرد: دشمنان ایران جز تسلیم ملت خواسته دیگری ندارند، اما مردم کشور در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فشار و سلطه‌طلبی بیگانگان تسلیم نمی‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خطاب به دانش‌آموزان و نوجوانان نیز گفت: نباید از فضاسازی‌ها و فشارهای روانی دشمن هراس داشته باشید؛ آینده ایران با همت، تلاش، خلاقیت و ایستادگی شما در عرصه‌های علمی و فناوری ساخته می‌شود و نسل جوان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت کشور داشته باشد.

در پایان این مراسم، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز بوشهر، شهیدان شهیدی و بحرانی، گرامی داشته شد و به یاد این شهیدان درختانی در محوطه مدرسه غرس شد.