https://mehrnews.com/x3dwvt ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳ کد مطلب 7000064 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳ راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در چرام چرام-راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان ماه با حضور عشایر، مردم و دانش آموزان برگزار شد. دریافت 50 MB کد مطلب 7000064 کپی شد مطالب مرتبط دشمن با اختلافافکنی به دنبال شکستن وحدت ملی است راهپیمایی ۱۳ آبان در ۱۷ شهر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد آمادگی یاسوجی ها برای خلق حماسه حضور در یومالله ۱۳ آبان خروش نسلها در ۱۳ آبان یاسوج؛از برنوهای عشایر تا خونخواهی قائد شهیدامت برچسبها یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان شهرستان چرام
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