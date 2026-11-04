به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد:دانشجویان برتر، ممتاز، نمونه، مبتکر، توانخواه (نابینا و کم‌بینا، ناشنوا و کم‌شنوا و معلول جسمی و حرکتی) و پذیرفته‌شدگان بدون کنکور می‌توانند با ثبت ویژگی در سامانه تسهیلات دانشجویی، از ضریب ۵۰ درصد افزایش وام تحصیلی برخوردار شوند.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان مشمول باید پیش از ثبت درخواست وام، تنها یک‌بار در هر مقطع تحصیلی، از طریق منوی «تسهیلات» و زیرمنوی «ویژگی»، نسبت به تعریف ویژگی و پیوست کردن سند مربوط اقدام کنند. به این ترتیب، ابتدا باید ویژگی ثبت و سپس درخواست وام ارائه شود.

الف ـ دانشجوی برتر: رتبه‌های کشوری ۱ تا ۵۰۰ کنکور کارشناسی، رتبه‌های ۱ تا ۳ برگزیدگان جشنواره خوارزمی و پذیرفته‌شدگان رتبه‌های ۱ تا ۳ المپیادهای علمی دانش‌آموزان در مقطع کارشناسی.

ب ـ دانشجویان ممتاز: دانشجویان دارای معدل کل بالای ۱۸ برای رشته‌های علوم انسانی و بالای ۱۷ برای رشته‌های مهندسی و علوم و معدل بالای ۱۸ در مقاطع تحصیلات تکمیلی.

ج ـ دانشجویان نمونه: دانشجویانی که توسط سازمان امور دانشجویان برگزیده می‌شوند.

د ـ دانشجوی مبتکر: دانشجوی مخترع و مکتشف با تأیید معاونت پژوهشی و استعدادهای درخشان.

هـ ـ دانشجویان توانخواه: این دانشجویان باید تأییدیه پزشک متخصص و سازمان بهزیستی را به ویژگی ثبت‌شده پیوست کنند.

همچنین دانشجویان متأهل برای استفاده از ضریب ۵۰ درصد افزایش وام، باید پیش از ثبت درخواست وام، اطلاعات تأهل خود را در سامانه ثبت کنند. در صورتی که اطلاعات تأهل ثبت نشده باشد، دانشجویان می‌توانند برای ثبت آن با کارشناسان رشته‌های خود در اداره رفاه دانشجویی تماس بگیرند.