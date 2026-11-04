به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، فرانسوا هانری دزرابل برای رمان «کاخ»از انتشارات گالیمار، برنده جایزه رنودو در سال ۲۰۲۶ شد.

هیئت داوران جایزه رنودو که امسال صدمین سالگرد خود را جشن گرفت، به رسم هر سال یک ساعت پس از معرفی برنده جایزه گنکور، برنده خود را معرفی کرد و جایزه خود را به فرانسوا-هنری دِزِرابل برای «کاخ» (انتشارات گالیمار) اهدا کرد. این رمان که ۲۰ آگوست(۲۹ مرداد) منتشر شد، داستان آرون کومار، شخصیتی با ذائقه‌ای بی‌عیب و نقص را روایت می‌کند که وقت خود را صرف ایجاد نوشیدنی‌های تقلبی می‌کند تا دقیق‌ترین متخصصان و ثروتمندترین مجموعه‌داران را فریب دهد و به سخره بگیرد. این کتاب تا همین حالا نیز بیش از ۵۰ هزار نسخه فروخته و به یک کتاب پرفروش تبدیل شده است.

فرانسوا هانری دزرابل با ۶رای در مقابل ۵ رای دیوید دژائز برای«روش» (استوک) پیروز شد.

این نویسنده ۳۹ ساله که در رشته حقوق تحصیل کرده، در نهایت دکترای خود را رها کرد تا وقت خود را کاملاً به ادبیات اختصاص دهد. دِزِرابل در هجده سالگی پس از خواندن کتاب «زیبای سینور» اثر آلبرت کوهن، شروع به نوشتن کرد و اولین کتابش شامل داستان‌های کوتاهی درباره انقلاب فرانسه، در آوریل ۲۰۱۳ توسط انتشارات گالیمار منتشر شد و جوایز ادبی متعددی را از آن خود کرد. او «اواریست» رمانی درباره اواریست گالوا، ریاضیدان فرانسوی که جبر را متحول کرد و «مطمئن نیستم» اثر ام. پیکیلنی، پژوهشی ادبی پیرامون شخصیتی که رومن گاری خلق کرده و رمان «من استاد و من عاشق» (۲۰۲۱) برنده جایزه بزرگ رمان آکادمی فرانسه را در کارنامه دارد.

در بخش مقاله، هیئت داوران جایزه را به صورت مشترک به ژان پل انتوون برای «فرهنگ لغت یک عاشق شادی» (از انتشارات پلون) و کریستوف اونودیت-بیو برای «اودیسه اودیسه» (از انتشارات گراسه) اهدا کرد.

کتاب ژان پل انتوون که ۲۷ آگوست منتشر شد، به بررسی شرایط، مفاهیم، نمونه‌های اصلی، زیبایی‌شناسی و اپیزودهای گذشته و حال می‌پردازد که زیربنای و مشروعیت بخشیدن به مفهوم خوشبختی است. از این کتاب تاکنون حدود ۱۵۰۰ نسخه فروخته شده است.

«اودیسه اودیسه» اثر کریستوف اونودیت-بیو که بهار گذشته منتشر شد، بیش از ۲۸هزار نسخه فروش داشته است. این نویسنده اودیسه هومر را «برای مخاطبی که فکر می‌کند آن را می‌شناسد، کم و بیش آن را خوانده است، از طریق اقتباس‌های کم‌وبیش خیالی، به‌ویژه در فیلم، درباره آن شنیده است» روایت می‌کند.

در نهایت، جایزه جیبی رنودو به ژان-کریستوف بویسون برای «کاملاً به سمت شرق!» (تمپوس) رسید، مجموعه‌ای از حدود ۴۰ متن از نویسنده که در آن او از برخوردها، سفرها و گزارش‌های خود از اروپای شرقی می‌گوید. این کتاب که در ۲۰ آگوست منتشر شد، نزدیک به ۱۵۰۰ نسخه فروش داشته است.

سال پیش کتاب «من زندگی می‌کنم» از انتشارات گراسه نوشته آدلاید د کلرمون-تونر برنده جایزه رنودو شده بود و تا به امروز بیش از ۲۲۲ هزار نسخه (چاپی و دیجیتال) و ۱۶هزار نسخه صوتی از آن فروخته شده و قرار است در ماه فوریه ۱۵۰هزار نسخه دیگر آن منتشر شود. «من زندگی می‌کنم» همچنین به ۱۰ زبان ترجمه شده و قرار است یک فیلم اقتباسی از آن نیز ساخته شود.