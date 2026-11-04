به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آثار ناترازی انرژی بر تولید کشور گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از عدم تولید در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ همت بوده است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز به ۳۲۲ همت رسیده که از این میزان، ۱۲۲ همت به‌طور مشخص ناشی از ناترازی انرژی بوده است.

حاشیه سود فولاد کمتر از ۶ درصد شد

وی با اشاره به کاهش حاشیه سود صنایع افزود: حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است و در صورت کنارگذاشتن چند شرکت بزرگ فولادی، این رقم در برخی واحدها به حدود ۲.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

حاشیه سود بخش بانکی به ۵۰ درصد افزایش یافت

معاون وزیر صمت اضافه کرد: در مقابل، حاشیه سود بخش بانکی از ۳۴ درصد در همان سال به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

خروج ۱.۵ میلیون نفر از چره بیمه تا شهریور

بر اساس اعلام اتاق تهران، شجاعی ادامه داد: مجموعه این شرایط در کنار تورم تولیدکننده، مشکلات تامین انرژی و سایر محدودیت‌ها، وضعیت فعالیت بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده است. همچنین بر اساس آماری که از وزارت کار دریافت شده‌است تا پایان شهریورماه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از چرخه بیمه خارج شده‌اند که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر بازار کار باشد.

وی درباره میزان گاز مورد نیاز صنایع توضیح داد: مصرف گاز کل صنعت کشور، با احتساب پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، در شرایط عادی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ اما در جدول بررسی‌شده در شورای عالی انرژی، برای شرایط محدودیت و دوره اوج مصرف، رقم ۱۶۱ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است. این برنامه برای دوره‌ای از آذرماه تا نیمه اسفندماه پیش‌بینی شده و قرار است وزارت صمت نحوه توزیع آن را به تفکیک صنایع اعلام کند.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی صنایع در تخصیص گاز افزود: باید تا حد امکان تامین گاز صنایع ارزآور، به‌ویژه فولاد، حفظ شود. در صنایع کوچک نیز به دلیل اهمیت اشتغال‌زایی و پیامدهای اجتماعی محدودیت تولید، لازم است برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که میزان محدودیت به حداقل برسد. همچنین صنایعی مانند سیمان و قند و شکر که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند، می‌توانند بخشی از مصرف گاز خود را به سوخت‌های دیگر اختصاص دهند.

امکان واردات گاز توسط صنایع و بخش خصوصی

شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت گاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت گاز دریافتی از شبکه برای هر مترمکعب در بخش احیای فولاد حدود ۲۵ هزار تومان است، در حالی که قیمت کشف‌شده در بورس به حدود ۸۳ هزار تومان رسیده است. این وضعیت با حاشیه سود فعلی صنایع همخوانی ندارد و می‌تواند فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه کند.

وی پیشنهاد کرد در فرمول قیمت‌گذاری گاز، ملاحظات مربوط به تاب‌آوری صنایع لحاظ شود و برای افزایش قیمت‌ها سقف مشخصی در نظر گرفته شود.

به گفته شجاعی، می‌توان در شرایط اضطراری یا هنگام جهش قیمت هاب‌های بین‌المللی، از برخی مولفه‌ها در فرمول قیمت‌گذاری صرف‌نظر کرد یا سازوکاری مشابه سه‌ماهه نخست سال را به کار گرفت.

شجاعی اجرای جدول مصوب شورای عالی انرژی برای تخصیص گاز و مساعدت در تعیین قیمت انرژی صنایع را دو مطالبه اصلی وزارت صمت دانست و از امکان واردات گاز توسط صنایع و بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش محدودیت‌ها یاد کرد.