به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت هم با اشاره به ابلاغ سند دیپلماسی انرژی منطقه‌ای کشور گفت: این سند در هفته جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و وزارت نفت و وزارت نیرو در تدوین آن نقش داشته‌اند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این سند، توجه به نقش بخش خصوصی در محورهای مختلف دیپلماسی انرژی است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، جوکار تصریح کرد: در این چارچوب، مشارکت بخش خصوصی تنها به مرحله اجرا محدود نمی‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی و بازنگری برنامه‌ها نیز مشارکت داشته باشند.