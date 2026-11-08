به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی فرد ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل معادن استان همدان با اشاره به پیگیری مطالبات یک هزار و ۳۰۰ مهندس معدن استان اظهار کرد: در پی نشست‌های برگزار شده موضوعات مرتبط با اشتغال مهندسان معدن بررسی و توافقات ارزنده‌ای حاصل شد که مهمترین دستاورد آن موافقت با تاسیس مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۲ مرکز تحقیقات معدنی در کرج و استان یزد فعال است، افزود: این مراکز وظیفه اجرای آموزش‌های تخصصی، بررسی‌های معدنی و اجرای طرح‌های پایلوت فرآوری را بر عهده دارند و راه‌اندازی سومین مرکز کشور در همدان بستر مناسبی برای نقش‌آفرینی مهندسان بومی فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به مصوبه ایجاد شهرک صنایع معدنی در همدان تصریح کرد: توسعه صنایع معدنی نیازمند زیرساخت‌های پرهزینه‌ای همچون آب و برق است و ایجاد این شهرک تخصصی ضمن تامین زیرساخت‌ها، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بزرگ را در استان مهیا می‌کند.

وی هدف از این اقدام را فراتر از مواد معدنی استان دانست و عنوان کرد: تلاش می‌کنیم همدان علاوه بر فرآوری مواد معدنی استخراج شده خود به قطب فرآوری مواد معدنی سایر استان‌های منطقه نیز تبدیل شود؛ برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که اجرای این برنامه‌ها می‌تواند بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید را به استان جذب کرده و فرصت‌های شغلی پایداری ایجاد کند.

مروجی فرد با تاکید بر ظرفیت اقتصادی راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی معدن بیان کرد: استان همدان با داشتن بیش از ۳۰۰ پروانه معدنی و تعداد زیادی محدوده‌های در حال اکتشاف بازار بسیار مناسبی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی دارد.

وی در خصوص نحوه مشارکت متخصصان خاطرنشان کرد: تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره و همچنین مشارکت مستقیم سازمان نظام مهندسی معدن در سهامداری این مجموعه از پیشنهادهای اصلی است تا علاوه بر بهره‌مندی مهندسان از منافع اقتصادی، تعامل با واحدهای معدنی برای هدایت خدمات به سمت این آزمایشگاه تسهیل شود.