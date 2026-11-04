به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین، ضمن تبریک روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان و تسلیت درگذشت حمید دوستی و حسن حبیبی به جامعه فوتبال اظهار کرد: خوشحالیم که بار دیگر فرصت حضور در قزوین و رویارویی با تیم شمس‌آذر فراهم شده است.

وی با اشاره به شرایط دو تیم در جدول لیگ برتر افزود: با توجه به جایگاه هر دو تیم در انتهای جدول، کسب سه امتیاز برای هر دو اهمیت زیادی دارد و شاید نتیجه مساوی نتواند مشکلات هیچ‌یک از تیم‌ها را برطرف کند.

سرمربی صنعت نفت آبادان با تأکید بر احترام به تیم شمس‌آذر و وحید رضایی، سرمربی این تیم، ادامه داد: تلاش می‌کنیم در کنار ارائه فوتبال زیبا و رعایت اصول حرفه‌ای و جوانمردی، سه امتیاز مسابقه را به دست بیاوریم. می‌دانیم بازی سختی پیش رو داریم، اما اگر می‌خواهیم در لیگ بمانیم، راهی جز جنگیدن در همه مسابقات و کسب امتیاز نداریم.

تا پایان فصل به اتحاد و همدلی نیاز داریم

پورموسوی درباره شرایط صنعت نفت آبادان پس از پذیرش هدایت این تیم گفت: روزی که مسئولیت تیم را پذیرفتم، با هواداران و مسئولان شهری قرار گذاشتیم تا پایان هفته سی‌وچهارم کنار یکدیگر بمانیم. زمان زیادی از دست رفته بود و تیم در شرایطی به من سپرده شد که فرصت چندانی برای جبران نداشتیم؛ با این حال، بدون متهم کردن کادر قبلی، مسئولیت شرایط موجود را پذیرفتم.

وی با اشاره به دشواری رقابت برای بقا در لیگ برتر اظهار کرد: سقوط چهار تیم، شرایط را برای همه تیم‌های پایین جدول دشوار کرده است. برای عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به آرامش، اتحاد و همراهی هواداران نیاز داریم.

سرمربی صنعت نفت آبادان با اشاره به تجربه خود در تیم‌های دیگر افزود: در سال‌های گذشته نیز تیم‌هایی را در شرایط دشوار جدول تحویل گرفته‌ام و تلاش کرده‌ام با ایجاد آرامش و تعامل با هواداران، فضای مناسبی برای بازیکنان فراهم کنم. هواداران آبادانی مطالبه‌گر و فوتبال‌دوست هستند و همراهی آن‌ها می‌تواند به تیم کمک کند تا از حاشیه فاصله بگیرد و روی مسابقات تمرکز داشته باشد.

پورموسوی تأکید کرد: نه با یک برد باید مغرور شویم و نه با یک شکست ناامید؛ قرار ما این است که تا پایان فصل متحد بمانیم و هر هفته با آمادگی و نگاه تازه وارد مسابقات شویم.

انتقاد پورموسوی از کم‌توجهی به زنگ ورزش در مدارس

سرمربی صنعت نفت آبادان در بخش دیگری از نشست خبری با تبریک روز دانش‌آموز، از کم‌توجهی به درس تربیت‌بدنی در مدارس انتقاد کرد و گفت: از آموزش‌وپرورش و مدارس درخواست دارم اهمیت بیشتری به زنگ ورزش بدهند؛ زیرا بسیاری از چهره‌های نامدار ورزش ایران در رشته‌های مختلف از مدارس شناسایی و معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه فوتبال ایران بخشی از ظرفیت استعدادپروری خود را از دست داده است، افزود: کم‌رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس و از بین رفتن فوتبال محلات و زمین‌های خاکی در این وضعیت مؤثر بوده است. آموزش و شناسایی استعدادها باید از سنین پایین جدی گرفته شود تا زمینه رشد نسل جدید ورزشکاران فراهم شود.

بازگشت بازیکنان محروم و مصدوم به ترکیب صنعت نفت

پورموسوی درباره وضعیت بازیکنان صنعت نفت برای دیدار مقابل شمس‌آذر نیز گفت: خوشبختانه در این هفته بازیکن مصدومی نداشتیم و بازیکنان محروم نیز به ترکیب بازگشته‌اند. این موضوع شرایط تیم را برای مسابقه بهتر کرده است.

وی همچنین با اشاره به حضور یک مربی باتجربه در کنار تیم گفت: حضور مربیان بزرگ فوتبال ایران می‌تواند برای بازیکنان جوان انگیزه‌بخش باشد و از این اتفاق استقبال می‌کنیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان در پایان، درباره تأثیر تغییر برنامه مسابقات و افزایش فاصله میان بازی‌ها اظهار کرد: این موضوع می‌تواند به تیم‌ها کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تعداد بازیکنان محدود است و فشار مسابقات و هزینه‌های سفر، از جمله تهیه پروازهای چارتر، مشکلاتی برای باشگاه‌ها ایجاد می‌کند. فاصله بیشتر میان مسابقات فرصت مناسبی برای استراحت و آماده‌سازی بازیکنان فراهم می‌کند.