شهربانو پاک‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر از انتشار سه عنوان کتاب در حوزه تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری این استان توسط انتشارات سوره مهر خبر داد.

پاک‌نژاد با اشاره به محتوای این آثار اظهار کرد: کتاب «میرغلوم» به قلم سیدعلی حمیده‌کیش، روایتگر مبارزات میرغلوم شاه‌قاسمی بویراحمدی در سال‌های پایانی حکومت قاجار و دوره پهلوی اول است که با نگاهی به مبارزات و نقش‌آفرینی این چهره عشایری، بخشی از تاریخ مقاومت مردم منطقه را بازگو می‌کند.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد افزود: کتاب «بو (پدر)» نوشته فاطمه رشیدی جهان‌آباد، به روایت خاطرات محسن رشیدی جهان‌آباد، از رزمندگان دوران دفاع مقدس اختصاص دارد. این اثر علاوه بر بازخوانی خاطرات جنگ، به پیشینه تاریخی خانواده راوی و مبارزات عشایر علیه حکومت پهلوی دوم نیز می‌پردازد.

وی ادامه داد: کتاب «جنگ جلیل» به قلم محمود ذکاوت، خاطرات احمد ذکاوت را از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس روایت می‌کند. محور اصلی این کتاب، مبارزات طایفه جلیل بویراحمد علیه حکومت پهلوی و همچنین حضور و نقش‌آفرینی رزمندگان این طایفه در دوران دفاع مقدس است.

پاک‌نژاد با تأکید بر اهمیت ثبت و انتشار تاریخ شفاهی و خاطرات ایثارگران بیان کرد: انتشار این سه اثر در سطح ملی، بیانگر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ادبیات پایداری است و می‌تواند گامی مؤثر در ثبت، حفظ و انتقال روایت‌های مقاومت و ایثار به نسل‌های آینده باشد.

وی اضافه کرد: علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب‌ها می‌توانند به پایگاه اینترنتی انتشارات سوره مهر مراجعه کنند.