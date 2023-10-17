به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رسولی مقدم ظهر سه شنبه در مراسم خاطره‌گویی «بلوط و برنو» با موضوع بمباران روستاییان و عشایر روستاهای امیر ایوب در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۲، افزود: غائله جنوب و نبرد موسوم به گجستان، مقدمه قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ و شکل گیری انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است و مردم کهگیلویه و بویراحمد در شکل گیری این نبرد تاریخی نقش پررنگی داشتند.

وی ادامه داد: در جریان این نبرد، روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد توسط جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش پهلوی دوم بمباران شد و حکومت مرکزی وقت برای مبارزه با عشایر منطقه، تمامی امکانات خود را بسیج کرد.

رسولی مقدم گفت: اتفاقاتی که در جریان نبرد گجستان رخ داد، آن را به یکی از بزرگترین مبارزات عشایر با حکومت پهلوی تبدیل کرد، اما اطلاعات کمی درباره این رویداد مهم ثبت و ضبط شده و بازماندگان و راویان آن همگی کهنسال هستند.

وی خاطرنشان کرد: دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان به منظور جمع آوری بخشی از این خاطرات مراسم یک روزه‌ای را با حضور ۹ تن از راویان و شاهدان زنده حملات وحشیانه نیروی هوایی پهلوی به روستاییان بی‌دفاع امیر ایوب، برگزار کرد.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان گفت: در این برنامه، ۷ راوی آقا و ۲ راوی خانم به روایت حوادث و حال و هوای روزهای بمباران و شرح کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم مظلوم روستا طی حملات متعدد بمب افکن‌های رژیم پهلوی به روستاهای خود پرداختند.