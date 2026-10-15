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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۱

سه کتاب جدید از خاطرات آزادگان و رزمندگان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد

سه کتاب جدید از خاطرات آزادگان و رزمندگان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد

یاسوج- مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از تولید و انتشار سه کتاب با موضوع خاطرات آزادگان و رزمندگان استان در دوران دفاع مقدس خبر داد.

شهربانو پاک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه کتاب در حوزه ادبیات پایداری با مشارکت کنگره شهدا و سرداران شهید کهگیلویه و بویراحمد تولید و منتشر شده است.

وی افزود: این آثار با محوریت خاطرات رزمندگان و آزادگان استان از دوران دفاع مقدس و سال‌های اسارت در اردوگاه‌های عراق، به ثبت و روایت بخشی از تجربه‌های آنان می‌پردازند.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این آثار گفت: کتاب «۵۲۱» روایتگر خاطرات سید حمزه اکوانیان، آزاده هم‌استانی، از دوران جنگ و اسارت در اردوگاه‌های عراق است که حمید حسینیان آن را به رشته تحریر درآورده است.

پاک‌نژاد ادامه داد: کتاب «جامانده» نیز به خاطرات حمزه خوشگو از هشت سال دفاع مقدس اختصاص دارد که به قلم ثریا خوشگو نوشته شده است.

وی عنوان کرد: سومین کتاب با نام «یکی از آن هفت نفر» شامل خاطرات روزعلی جرنگ از دوران جنگ و اسارت در اردوگاه‌های عراق است که به اهتمام محمد جریره تدوین شده است.

پاک‌نژاد با اشاره به اهمیت ثبت خاطرات رزمندگان و آزادگان استان تصریح کرد: تبیین نقش رزمندگان کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس و معرفی فداکاری‌ها و دلیرمردی‌های آنان به نسل جوان، از اهداف تولید و انتشار این آثار است.

کد مطلب 6978490

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