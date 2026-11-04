به گزارش خبرگزاری مهر، شصتمین کرسی علمی ـ ترویجی با موضوع «بازاندیشی فقه خانواده در مواجهه با مسئله معلولیت؛ از تکلیف تا کرامت در حقوق زوجین» شنبه ۱۶ آبان‌ماه در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می‌شود.

این کرسی علمی با هدف بررسی ظرفیت‌های فقه اسلامی در مواجهه با مسائل و اقتضائات زندگی زوجین در شرایط معلولیت و بازخوانی حقوق و تکالیف متقابل آنان برگزار خواهد شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون میزان پاسخ‌گویی قواعد سنتی فقه خانواده به مسائل زوجین دارای معلولیت، ظرفیت‌های فقه اسلامی برای گذار از رویکرد صرفاً تکلیف‌محور به تفسیری کرامت‌مدار و حمایتگر از حقوق زوجین و همچنین جایگاه عدالت، کرامت انسانی و حمایت از اشخاص دارای معلولیت در بازاندیشی حقوق خانواده بررسی می‌شود.

در این کرسی، دکتر انسیه نوراحمدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)، به ارائه بحث می‌پردازد و دکتر احمد رضوانی‌مفرد، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و دکتر الهه مرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)، به نقد دیدگاه‌های ارائه‌شده خواهند پرداخت.

همچنین دکتر خدیجه مظفری، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)، مدیریت این نشست علمی را برعهده دارد.

این برنامه شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، سالن دکتر طوبی کرمانی برگزار خواهد شد.