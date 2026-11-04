به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست جمعی از فعالان و میدان‌داران تجمعات مردمی سراسر کشور با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و روز ملی استکبارستیزی، گفت: یکی از مهمترین رخدادهای جنگ تحمیلی سوم که ریشه در مکتب امام راحل و امام شهید دارد، جامعه‌سازی است که مصداق عینی آن در طول جنگ تحمیلی سوم همین حضور مستمر و مطالبه‌گری مردمی در سطح میادین و خیابان است. و باید اذعان کنیم که آنچه امروز دیده می‌شود حاصل فرآیندی چند دهه‌ای است که از دوران امام خمینی(ره) آغاز شد و در دوره امام شهید تقویت، تعمیق و توسعه پیدا کرد.

نایب رئیس فراکسیون مقاومت ادامه داد: ایران امروز در حالی در برابر یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی تاریخ ایستاده است که این ایستادگی و مقاومت این مردم در طول تاریخ ایران نظیری برایش پیدا نمی‌کنیم.

خضریان با بیان اینکه در گذشته، ایران در برابر قدرت‌های خارجی تجربه‌های تلخی داشته است، گفت: تاریخ را که مرور می‌کنیم شاهد شکست‌های متعددی در دوران قاجار تا اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ هستیم و باید بپذیریم که در گذشته یا اراده‌ای برای مقاومت وجود نداشت و یا اگر اراده‌ای هم بود، توانایی تحقق آن اراده فراهم نبود. نمونه‌اش عباس‌ میرزا در جنگ‌های ایران و روس است که اراده‌ای برای ایستادن داشت، اما امکانات و توان لازم را در اختیار نداشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وقایع جنگ تحمیلی سوم، گفت: ایران در طول این جنگ در مقابل ارتشی ایستاد که قطعاً از ارتش روسیه تزاریِ دوران ترکمنچای و گلستان نیز قدرتمندتر است. اما در وضعیت امروز ایران اتفاق متفاوتی رخ داده و آن این بود که مردم ایران هم اراده کردند و هم توانستند و نکته مهم‌تر این است که این توانایی حتی در شرایطی بروز کرده که جامعه در غیاب بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل قوا رقم خورد و این مردم بودند که با حضور منسجم خود در سطح میادین و خیابان انسجام خود را حفظ کردند. و این نشان می‌دهد جامعه‌ای که طی دهه‌ها با آموزه‌های امامین انقلاب ساخته شده است، به مرحله‌ای رسیده که حتی در نبود موقت رهبری نیز توان عملیاتی بالایی در مقابل دشمنان دارد.

خضریان با تمجید از حضور بی‌نظیر مردم در خیابان‌ها، گفت: این ملت باشکوه که امروز می‌بینید یک زمانی آرزویش فقط ملی شدن یک شرکت نفت بود. امامین انقلاب با قدرت، شجاعت، اعتماد به نفس و ایمان، چشم‌اندازی بزرگ پیش‌روی جامعه گشودند؛ چشم‌اندازی که در آن استقلال ملی و مقابله با استکبار به یک اصل بنیادین در سطح اجتماعی بدل شد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سقف کوتاه و نشدنی آرزوهای جامعه ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: اقدامات کم‌نظیر و دستاوردهای بزرگ جنگ تحمیلی سوم در حالی است که در گذشته‌ای نه چندان دور جامعه ایران حتی در تحقق استقلال یک صنعت، مانند نفت هم با تمام مبارزاتی که صورت گرفت و قهرمان ملی کسی تلقی می‌شد که بتواند صنعت نفت را مستقل کند، اما همان نیز به سرانجام نرسید و در نهایت ناکام مانده بود. و چنین جامعه‌ای در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نوعی احساس تحقیر تاریخی را تجربه می‌کرد.

خضریان در ادامه گفت: در چنین فضایی بود که امام خمینی(ره) روی آگاهی عمومی ایستاد و چشم‌انداز دیگری برای ایران ساخت و استقلال ملی و مبارزه با استکبار را فریاد زد. این استکبارستیزی نه شعار است و نه صرفاً یک اقدام سلبی؛ بلکه تلاش آگاهانه برای بازپس‌گیری حق تصمیم‌سازی و رها کردن کشور از حلقه‌ای است که در آن سیاست‌ها نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر اساس خواست قدرت مسلط شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه روشن‌ترین میوه استقلال در طول جنگ تحمیلی سوم، توان اعمال قدرت بر تنگه هرمز بوده است، گفت: ایران توانست از یک ظرفیت زمین‌مانده که سال‌ها فقط مسیر عبور نفت دیده می‌شد، به ابزاری برای بازتعریف نظم امنیتی و اقتصادی منطقه و جهان بر پایه منافع ملی تبدیل کند. این برگ قدرت ملی، نتیجه ایستادگی و مقاومت ملی ایرانیان است که نه تنها اهرم اقتصادی است، بلکه توانسته همچون ماجرای تسخیر لانه جاسوسی تعیین کننده نتیجه انتخابات در آمریکا و تأثیرات سیاسی و نظامی متعددی باشد. وقتی اختلال در تنگه هرمز به بزرگ‌ترین شوک بازار انرژی در تاریخ و کاهش عرضه جهانی نفت بدل می‌شود، یعنی ایران توانسته هزینه تصمیم‌های قدرت‌های مستکبر را به خودشان برگرداند و دیگر فقط آمریکا نیست که با تحریم اقتصاد ایران را تحت فشار می‌گذارد. بلکه ایران نیز با کنترل یک گره ساختاری، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نایب رئیس فراکسیون مقاومت مجلس بیان داشت: استکبارستیزی در سطح شعار، به مواضع سیاسی و اعلامی محدود نمی‌شود. لذا استکبارستیزی واقعی باید در نظام مسائل جدید کشور با ایجاد مطالبه عمومی از سطح موضع‌گیری به سطح معماری نهادی و سیاست‌گذاری منتقل شود.

خضریان با انتقاد از جریان واداده و غربگرا، گفت: ما در کنار مبارزه با آمریکا همچنان در یک جنگ تمام عیار فکری و تبلیغاتی با عوامل داخلی وابسته به غرب هستیم. جریانی که تلاش می‌کند با نسخه ارتجاع به گذشته استقلال را محرومیت معنا کند و از طرف دیگر وابستگی به غرب را در ذهن حامعه پیشرفت قلمداد نماید. این همان جریانی است که نفت را ماده‌ای بدبو بیابد که باید از آن خلاص شد و ترکمنچای را قراردادی قابل تحسین بداند. و امروز نیز در حالی که تأثیرات مهم مدیریت ایران بر تنگه هرمز عیان گردیده، روز روشن را شب تاریک روایت می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در سطح میادین و خیابان بیان کرد: وقتی جریانی در عین هوشیاری بالای اجتماعی همچنان بر نفی پیروزی ملت ایران در جنگ روایت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، پس باید برای خنثی‌سازی آن برنامه داشت. اینجا دیگر سخن از فشار بیرونی نیست، بلکه سخن از آینه‌ای وارونه است که ثروت خدادادی تنگه هرمز را نادیده می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا مقاومت ملی را بشکنند. این همان نقطه‌ای است که آنها می‌کوشند شکست را در وجدان جمعی به عقلانیت ترجمه کنند و می‌بایست برای خنثی‌کردن آن همه در میدان باشیم.