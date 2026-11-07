به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ساعات شب و بامداد روز شنبه، حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان را ادامه داد.

نیروهای اشغالگر در شهرک‌های زوطر شرقی، الطیری، القنطره، بیت یاحون، عیناتا و حومه برعشیت اقدام به انفجار کردند و دو شهرک قبریخا و صربین را نیز با بمب‌های صوتی هدف قرار دادند.

رژیم صهیونیستی همچنین منطقه العرایش، واقع در میان شهرک‌های حاریص و حداثا در شهرستان بنت‌جبیل را با توپخانه گلوله‌باران کرد. نظامیان صهیونیست همچنین حومه دو شهرک المنصوری و بیوت‌السیاد را با مسلسل‌های سنگین به رگبار بستند.

رژیم صهیونیستی با وجود امضای توافق آتش بس با لبنان، تاکنون هزاران بار اقدام به نقض تعهدات خود کرده و مناطق مختلف لبنان را هدف حملات زمینی و هوایی و توپخانه‌ای خود قرار داده است.

در همین زمینه، رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، روز جمعه تأکید کرد: تداوم اشغال خاک لبنان از سوی اسرائیل، مشکل اساسی و نخستین خطری است که کشور ما با آن روبه‌روست.