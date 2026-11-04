به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان تا اول آذرماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار خواهد شد.

پیش از این، حضور علی‌اصغر آسیابری، مرتضی و محمود نعمتی، صالح اباذری، مهدی عاشوری، مهدی گنج‌زاده و اسماعیل معتمدی در این رقابت‌ها قطعی شده بود.

برای تعیین هشتمین و آخرین نماینده کشورمان در این مسابقات، رقابت انتخابی با قضاوت داوران بین‌المللی و با حضور محمدرضا گیلان‌پور، وهاب شاهمیر، امیرعباس بیگ‌محمدلو و حامد اکبری برگزار شد که در نهایت، این بیک محمدلو بود که با عملکردی بهتر نسبت به حریفان خود، جواز حضور در جام جهانی و سفر به هانگژو را کسب کرد.

در کنار سجاد گنج‌زاده و ابراهیم حسن‌بیگی، سرمربی و مربی تیم ملی، مسعود رهنما و محسن آشوری، رئیس و دبیرکل فدراسیون و علیرضا احسانی، رئیس کمیته فنی فدراسیون بر مسابقات نطارت داشتند.