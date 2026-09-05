منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ، در مجموع ۳ هزار و ۸۷۵ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت در استان اصفهان دچار خسارت شدند که میزان آسیب وارده به تمامی این وسایل نقلیه توسط تیمهای فنی و ارزیاب شرکتهای بیمه در ۱۴ شهرستان استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: از مجموع وسایل نقلیه آسیبدیده، تاکنون خسارت ۳۱۰۰ دستگاه خودرو به مالکان پرداخت شده و پرونده این خسارتها با پرداخت مجموعاً ۲۰۹ میلیارد تومان مطابق مقررات تسویه شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: روند رسیدگی به پروندههای باقیمانده نیز با تکمیل مستندات و تشکیل پرونده در حال انجام است و پرداخت خسارت سایر وسایل نقلیه از طریق بیمه مرکزی پیگیری میشود.
وی با اشاره به جزئیات خسارتهای واردشده گفت: در جریان این حوادث، ۳۴۵۰ دستگاه خودروی سبک، ۱۹۲ دستگاه خودروی سنگین و ۲۳۳ دستگاه موتورسیکلت آسیب دیدند که تمامی این موارد در موعد مقرر توسط گروههای ارزیاب شرکتهای بیمه بررسی و میزان خسارت آنها تعیین شده است.
آمادگی شرکتهای بیمه برای پوشش خطر جنگ
شیشهفروش با اشاره به ضرورت تقویت پوششهای بیمهای در شرایط کنونی اظهار کرد: شرکتهای بیمه استان اصفهان آمادگی دارند در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، پوشش خطر جنگ را برای بیمهنامههای مختلف ارائه کنند.
وی افزود: این پوشش میتواند در بیمهنامههای آتشسوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و همچنین بیمهنامه بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینیبوس و سایر وسایل نقلیه ارائه شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه موظف شدهاند نسبت به صدور پوشش بیمهای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی، مطابق شرایط تعیینشده، اقدام کنند.
وی ادامه داد: بیمهنامههای حملونقل کالا، حوادث انفرادی، عمر و بیمهنامههای گروهی کارکنان واحدهای صنعتی نیز از جمله بیمهنامههایی هستند که امکان ارائه پوشش خطر جنگ در آنها پیشبینی شده است.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: تمامی شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه در استان موظف شدهاند ضمن ارائه مشاوره بیمهای به مردم و واحدهای اقتصادی، نسبت به صدور بیمهنامههای مذکور و همچنین اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمهنامههای صادرشده قبلی، مطابق ضوابط و مقررات اقدام کنند.
وی تأکید کرد: تسریع در تکمیل پروندههای خسارت و پرداخت مطالبات آسیبدیدگان در کنار توسعه پوششهای بیمهای میتواند بخشی از دغدغههای مردم و واحدهای اقتصادی استان را در مواجهه با خسارات ناشی از حوادث و شرایط بحرانی کاهش دهد.
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