به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بیمه مرکزی، روند ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده از جنگ های اخیر در ۲۹ استان کشور ادامه دارد و تا تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

بر این اساس در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از مجموع ۳۸ هزار و ۴۶ فقره خسارت اعلامی، تاکنون ۳۴ هزار و ۸۸۹ مورد ارزیابی و خسارت ۳۱ هزار و ۳۳۳ فقره نیز پرداخت شده است. مجموع مبلغ خسارت پرداختی در این بخش به ۳۶ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز خسارت ۴ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودرو با مجموع مبلغ ۴ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است روند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد.