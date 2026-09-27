به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در بازدید سرزده از مدیریت شعب بیمه ایران لرستان سه اصل مهم در جلب رضایتمندی مردم را «پاسخگویی سریع، احترام به ارباب‌رجوع و تسهیل امور» عنوان کرد و اظهار داشت: بیمه از جمله حوزه‌هایی است که در شرایط حساس مانند جنگ، آتش‌سوزی و حوادث طبیعی، احساس آرامش و اطمینان را برای مردم ایجاد می‌کند؛ چراکه افراد اطمینان دارند در شرایط بحرانی، نهادی برای تأمین بخشی از خسارت‌های آنان وجود دارد.

بررسی روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده

بازرس‌کل قضایی لرستان در ادامه با شنیدن توضیحات مدیران شعب بیمه ایران درباره نحوه برخورد و پاسخگویی به مراجعان، روند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تحمیلی اخیر را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت خسارت این خودروها، توصیه‌های لازم را در زمینه رعایت قوانین و مقررات و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسئولان مربوطه ارائه کرد.

رضایی تأکید کرد: تسریع در پرداخت غرامت مربوط به خودروهای آسیب‌دیده افراد در جنگ‌های تحمیلی باید در دستور کار فوری بیمه قرار گیرد.

پرداخت روزانه و بدون وقفه خسارت‌ها

بازرس‌کل قضایی استان لرستان با اشاره به ارزیابی انجام‌شده از خدمات بیمه ایران اظهار کرد: خدمات این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و روند خدمات‌رسانی به ارباب‌رجوع مطلوب ارزیابی شد؛ به‌گونه‌ای که پرداخت خسارت‌های مالی به‌صورت روزانه و بدون وقفه انجام می‌شود.

بخش عمده پرونده‌ها در مراحل نهایی رسیدگی

رضایی ادامه داد: بررسی روند اجرای پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده نشان می‌دهد بخش عمده پرونده‌های معرفی‌شده وارد مراحل نهایی رسیدگی شده‌اند.

وی افزود: با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران استان، بیمه مرکزی و بیمه ایران، روند ارزیابی و پرداخت خسارت پرونده‌های باقی‌مانده نیز با سرعت در حال انجام است.