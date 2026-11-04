به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلیلی‌مقدم بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از گمرک و مرز زمینی آستارا اظهار کرد: حجم بالای تردد و تراکم بار در گمرک آستارا نشان‌دهنده فعالیت گسترده این مرز بین‌المللی و جایگاه راهبردی آن در تجارت کشور است.

وی با بیان اینکه در این بازدید مسائل و چالش‌های موجود بررسی و برای پیگیری و رفع به تهران منتقل خواهد شد، افزود: امکانات و تجهیزات مستقر در این پایانه باید متناسب با حجم تجارت و مبادلات انجام‌شده در این مرز توسعه یابد تا پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی باشد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به نقش مهم قرنطینه‌های گیاهی در تأمین امنیت زیستی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی در مرز آستارا تأمین نیروی انسانی متخصص است، زیرا حجم فعالیت‌های موجود با تعداد کارشناسان مستقر تناسب ندارد و این موضوع می‌تواند روند ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

جلیلی‌مقدم با تأکید بر اینکه پست‌های قرنطینه گیاهی خط مقدم امنیت زیستی کشور هستند، تصریح کرد: تقویت فوری این بخش‌ها ضروری است و در همین راستا موضوع افزایش نیروهای متخصص در جلسات با معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح شده و امیدواریم با رویکرد مثبت موجود، زمینه تأمین نیروهای مورد نیاز فراهم شود.

وی کارشناسان قرنطینه را «مرزبانان زیستی کشور» توصیف کرد و ادامه داد: تقویت این نیروها علاوه بر ارتقای سطح حفاظت از امنیت زیستی، موجب تسهیل و تسریع فرآیند تجارت و تبادلات اقتصادی در منطقه خواهد شد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین بر ضرورت ایجاد تسهیلات ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری بالا باید به صورت مجزا از سایر کالاهای صادراتی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: برای حفظ کیفیت محصولات و جلوگیری از دست رفتن بازارهای صادراتی، لازم است سازوکارهای ویژه‌ای در مرزها پیش‌بینی شود تا این کالاها در صف کالاهای غیرکشاورزی قرار نگیرند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مرز عبور کنند.

جلیلی‌مقدم تصریح کرد: اختصاص مسیر یا لاین ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن کاهش زمان توقف، کیفیت کالاها را تا رسیدن به بازارهای هدف حفظ کرده و به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.