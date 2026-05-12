سازمان حفظ نباتات مرزبان امنیت زیستی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز جهانی حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی تأکید کرد: در ایران با توجه به تنوع گسترده اقلیمی، حجم مبادلات تجاری و موقعیت ژئوپلیتیک، همواره خطر ورود و استقرار آفات و بیماریهای قرنطینهای وجود دارد و مدیریت این تهدیدات نیازمند هوشیاری، تخصص و عزم راسخ است.
متن پیام غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
«روز جهانی حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی» مصادف با ۱۲ ماه می (۲۲ اردیبهشت)، که به ابتکار کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات (IPPC) و با تصویب سازمان ملل متحد و با هدف ارتقای آگاهی جهانی نسبت به نقش حیاتی حفاظت از گیاهان در تأمین امنیت غذایی، و با شعار "حفظ گیاهان، حفظ زندگی است" نامگذاری و گرامی داشته میشود، فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاشها و خدمات همه مدیران و کارکنان سازمان حفظ نباتات در سراسر کشور به عنوان مرزبانان امنیت زیستی و پشتیبانان تولید کشاورزی کشور، هستند.
آفات، بیماریهای گیاهی، علفهای هرز خسارتزا سالانه حدود ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی جهان را از بین میبرد و خسارات اقتصادی قابل توجهی بر بخش کشاورزی تحمیل میکند؛ در ایران نیز با توجه به تنوع گسترده اقلیمی، حجم مبادلات تجاری و موقعیت ژئوپلیتیک، همواره خطر ورود و استقرار آفات و بیماریهای قرنطینهای وجود دارد و مدیریت این تهدیدات نیازمند هوشیاری، تخصص و عزم راسخ است.
سازمان حفظ نباتات کشور بهعنوان نماینده رسمی کشور در کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات (IPPC)، ماموریت خود را در سه محور اساسی پیشگیری از ورود عوامل مضر از طریق نظام قرنطینه گیاهی مرزی و درون سرزمینی، پایش و مدیریت آفات و بیماریهای بومی از طریق شبکههای هشدار اولیه و برنامههای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) و توسعه تعاملات و همکاریهای قرنطینهای در تجارت محصولات کشاورزی با سایر کشورها استوار کرده است.
امروز سازمان حفظ نباتات کشور با اتکا به دانش تخصص، تعهد و تلاش شبانهروزی همه مدیران و کارکنان در سطوح ستادی، استانی و پستهای قرنطینه در نقاط صفر مرزی، به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین امنیت زیستی کشور ایفای نقش میکند و فعالان این حوزه، بهحق مرزبانان زیستی ایران اسلامی شناخته میشوند.
اینجانب با تبریک «روز جهانی حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی» از زحمات ارزشمند و صمیمانه همه دستاندرکاران و متخصصان حوزه حفظ نباتات، قدردانی کرده و امیدوارم با توکل به خداوند متعال و با همدلی، دانشافزایی و تلاش مستمر، شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه نظام قرنطینه و حفظ نباتات کشور و توسعه پایدار بخش کشاورزی باشیم.
