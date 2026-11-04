به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از سد بلوبین، با اشاره به قرار گرفتن عملیات اجرایی این سد در مراحل پایانی، گفت: با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده طرح، زمینه بهره‌برداری کامل از این سد و تأمین آب شرب پایدار مناطق مختلف شهرستان ایجرود فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سد بلوبین در بخش‌های اصلی به مراحل پایانی رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده عملیات اجرایی سد انجام شده و فعالیت‌های محدودی در بخش سرریز و تکمیل عملیات خاکی در قسمت تاج سد باقی مانده است.

صادقی با اشاره به انجام آبگیری سد در جریان سفر وزیر نیرو افزود: خوشبختانه مرحله آبگیری سد انجام شده است و این موضوع یکی از مهم‌ترین مراحل در اجرای چنین طرح‌هایی به شمار می‌رود؛ چراکه هدف اصلی از احداث سد، ذخیره‌سازی منابع آب و بهره‌برداری از آن برای تأمین نیازهای آبی منطقه است.

استاندار زنجان با تشریح ظرفیت و اهداف آبرسانی سد بلوبین تصریح کرد: این سد با ظرفیت مخزن ۳۰ میلیون مترمکعب احداث شده و از این میزان، ۳.۵ میلیون مترمکعب برای تأمین آب شرب پایدار ۹۲ روستا و دو شهر شهرستان ایجرود اختصاص یافته است.

صادقی ادامه داد: با اجرای طرح انتقال آب، شهرهای حلب و زرین‌آباد و همچنین روستاهای واقع در مسیر خط انتقال از منابع آب این سد بهره‌مند خواهند شد. عملیات اجرایی خط انتقال نیز همزمان با احداث سد آغاز شده و امیدواریم با تداوم روند اجرایی، طی دو سال آینده امکان اتصال این مناطق به شبکه تأمین آب پایدار فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت و تخصیص منابع آب سد خاطرنشان کرد: از ظرفیت ۳۰ میلیون مترمکعبی این سد، پس از در نظر گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی و حقوق آبی کشاورزان پایین‌دست، سهمی معادل ۳.۵ میلیون مترمکعب به بخش شرب اختصاص یافته است که می‌تواند نقش مؤثری در رفع نیازهای آبی جمعیت شهری و روستایی منطقه داشته باشد.

استاندار زنجان همچنین با تأکید بر اهمیت راهبردی سد بلوبین در تأمین امنیت آبی استان گفت: این سد علاوه بر نقش خود در تأمین آب شرب مناطق هدف، از ظرفیت مهمی برای پشتیبانی آبی استان در شرایط بحرانی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم پدافند غیرعامل، در زمان بروز بحران کم‌آبی، به‌ویژه در صورت مواجهه مرکز استان و شهرهای دیگر با مشکلات تأمین آب، مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی در تشریح آخرین وضعیت اجرای خط انتقال آب سد بلوبین نیز اظهار کرد: خط انتقال آب این سد در دو شاخه طراحی شده است که یک شاخه به سمت شهر حلب و شاخه دیگر به سمت زرین‌رود و زرین‌آباد امتداد می‌یابد.

وی افزود: در مسیر حلب، عملیات اجرای خط انتقال با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر به‌طور کامل انجام شده است. در مسیر زرین‌آباد نیز خرید لوله‌ها انجام شده، اما به دلیل ضرورت تغییر سایز لوله و اخذ مجوزها و مصوبات مربوطه، آغاز مراحل بعدی منوط به نهایی شدن این موضوع است.

استاندار زنجان با اشاره به پیشرفت عملیات زیرساختی در مسیر دوم گفت: تاکنون حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر مورد نیاز برای خط انتقال به سمت زرین‌آباد، شامل عملیات مسیرگشایی و کانال‌کنی، آماده شده و این بخش از پروژه در وضعیت آماده‌سازی برای لوله‌گذاری قرار دارد.

وی میزان پیشرفت فیزیکی خط انتقال آب در مسیر زرین‌آباد را نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و افزود: با تکمیل مراحل مربوط به تأمین و اجرای خطوط انتقال، امکان بهره‌مندی شهرها و روستاهای هدف از ظرفیت آبی سد فراهم خواهد شد.

صادقی با تأکید بر ضرورت تکمیل همزمان زیرساخت‌های انتقال آب و تأسیسات وابسته خاطرنشان کرد: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت سد بلوبین مستلزم تکمیل شبکه انتقال و اتصال مناطق هدف است و امیدواریم با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند اجرای پروژه، در افق دو سال آینده شاهد تحقق هدف تأمین آب شرب پایدار برای شهرها و روستاهای شهرستان ایجرود باشیم.

استاندار زنجان به همراه معاون عمرانی استانداری و برخی مدیران استان بعد از حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان به شهرستان ایجرود سفر کرد.

سد بلوبین از پیشرفت مناسبی برخوردار است

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبی در شرایط بحران آب کشور گفت: امروز کشور با بحران آب مواجه است و سد بلوبین یکی از پروژه‌های مهمی است که عملیات اجرایی آن از دهه ۸۰ آغاز شده و برای به ثمر رسیدن آن، پیگیری‌های زیادی از سوی نمایندگان ادوار و مسئولان مختلف انجام شده است.

سیدجمال موسوی، ضمن قدردانی از نمایندگان ادوار و تمامی مسئولانی که در پیشبرد این پروژه نقش داشته‌اند، افزود: سدسازی از موضوعات مهم و راهبردی کشور و حتی در سطح جهان است و خوشبختانه در حوزه انتخابیه ما نیز دو پروژه مهم سدسازی، شامل سد بلوبین در شهرستان ایجرود و سد مراش در شهرستان ماهنشان، در حال اجراست.

موسوی با اشاره به بازدید از این پروژه‌ها به همراه استاندار زنجان گفت: سد بلوبین از پیشرفت مناسبی برخوردار است و لازم می‌دانم از استاندار زنجان نیز قدردانی کنم که در حوزه تأمین آب و اجرای طرح‌های زیرساختی استان اقدامات و پیگیری‌های خوبی داشته‌اند.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به روند شتاب‌گیری اجرای پروژه اظهار کرد: این طرح تا سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما از آن زمان تاکنون روند اجرای آن سرعت گرفته و بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی مشاور پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی سد به مرحله حوبی رسیده است.

وی ادامه داد: موضوع بحران آب در شهر زنجان و شهرستان ایجرود، ضرورت تکمیل طرح‌های تأمین آب و به‌ویژه سدسازی در استان را دوچندان کرده و تأمین آب شرب پایدار شهرستان ایجرود مستلزم تکمیل هرچه سریع‌تر این سد است و با توجه به پیشرفت فعلی پروژه و پیگیری‌هایی که برای تأمین منابع مالی آن در تهران انجام می‌دهیم، امیدواریم این طرح طی یکی دو سال آینده به اتمام برسد.

موسوی همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای خط انتقال آب سد بلوبین خاطرنشان کرد: لازم است از مجموعه آب استان نیز به دلیل پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه خط انتقال قدردانی کنم.