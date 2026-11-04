به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مصر و ترکیه رزمایش مشترک دریایی «بحر الصداقة ۲۰۲۶» که تا ۹ نوامبر ادامه خواهد داشت و با هدف تقویت همکاری‌های نظامی میان دو کشور برگزار می‌شود، را در شهر اسکندریه آغاز کردند.

در این رزمایش‌ها، یگان‌هایی از نیروهای دریایی و نیروهای ویژه دریایی ترکیه موسوم به SAT مشارکت دارند و تمرین‌های عملیاتی دریایی، مقابله با زیردریایی‌ها، پدافند هوایی و عملیات نفوذ زیرآبی از جمله محورهای این رزمایش است.

این رزمایش‌ها در چارچوب ازسرگیری همکاری‌های نظامی قاهره و آنکارا پس از توقف رزمایش‌های مشترک از سال ۲۰۱۳ برگزار می‌شود. همکاری‌های نظامی دو کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ و پس از بهبود روابط سیاسی از سر گرفته شد.