به گزارش خبرگزاری مهر، منابع ر سانه‌ای رژیم صهیونیستی به موازات هشدار درباره گسترش نفوذ ترکیه در خاورمیانه، سیاست‌های رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه را به عنوان چالشی فزاینده برای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دانستند.

آوی اشکنازی، نویسنده صهیونیست در روزنامه عبری زبان معاریو نوشت که ترکیه در حال اجرای طرحی گسترده برای نوسازی نیروی هوایی خود است که شامل خرید جنگنده های پیشرفته آمریکایی، نوسازی ناوگان کنونی هواپیماهای اف-۱۶ و توسعه جنگنده قان ترکیه می شود.

وی افزود که نیروی هوایی ترکیه در حال حاضر حدود ۲۴۰ فروند هواپیمای اف-۱۶ و ده ها جنگنده اف-۴ فانتوم در اختیار دارد. آنکارا به دنبال خرید ۴۰ فروند هواپیمای اف-۱۶ بلاک ۸ ارتقا یافته و نوسازی حدود ۱۵۰ هواپیمای دیگر و همچنین دستیابی به موتورهای آمریکایی مورد استفاده در پروژه جنگنده قان ترکیه است.

اشکنازی با بیان اینکه طرح تسلیحاتی ترکیه شامل تلاش برای دستیابی به ۴۰ جنگنده اف-۳۵ نیز می شود، تاکید کرد: تل آویو و یونان برای جلوگیری از تکمیل این قرارداد تلاش می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل این قرارداد مستلزم تایید وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) و سپس ارائه این قرارداد به کنگره آمریکا است که آینده آن را تا کنون نامشخص می کند.

به نوشته معاریو ارتش اسرائیل به طور فزاینده ای نگران احتمال دستیابی ترکیه به جنگنده پیشرفته آمریکایی است، زیرا این امر ممکن است به کاهش نسبی برتری هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه منجر شود.

این روزنامه صهیونیستی افزود: هنگامی که ترکیه F-۳۵ را در اختیار داشته باشد، خلبانان نیروی هوایی اسرائیل نمی توانند به تنهایی با هواپیمای رادارگریز بر فراز خاورمیانه پرواز کنند.

یسرائیل هیوم: اردوغان به تهدیدی برای امنیت تل آویو تبدیل شده است

«آریل کاهانه» نویسنده صهیونیست در روزنامه عبری یسرائیل هیوم نوشت: خصومت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با اسرائیل، دیگر صرفاً مواضع سیاسی یا اظهارات رسانه ای نیست، بلکه در هفته های اخیر به چالشی مستقیم برای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

وی گفت: نیروی دریایی ترکیه مانع مانور دریایی تل آویو شد... ترکیه به توسعه صنایع دفاعی خود با سرعتی زیاد ادامه می دهد و به دنبال دستیابی به جنگنده های F-۳۵ و موتورهای جت پیشرفته آمریکایی و اجرای رزمایش های دریایی و هوایی مشترک با ارتش مصر است.

کاهانه با بیان اینکه «اردوغان بزرگ شده تا از اسرائیل متنفر باشد» افزود که خرید تسلیحات آمریکایی از سوی ترکیه، علاوه بر نقش قطر در انتقال ترامپ به نشست سران از طریق هواپیمای ریاست جمهوری قطر، از دیدگاه او نشان دهنده نزدیکی واشنگتن و محوری به رهبری کشورهای وابسته به اخوان المسلمین است.

نویسنده در پایان خاطرنشان کرد که سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن و تیمش در تلاش هستند تا دولت آمریکا و اعضای کنگره را متقاعد کنند تا از این توافق جلوگیری کنند.