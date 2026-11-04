به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان قم اعلام کرد، عبور موج از تراز میانی جو، فعالیت سامانه بارشی همراه با جریانات همرفتی در این استان از بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ آبان آغاز می‌شود و تا یکشنبه ۱۵ آبان ادامه می‌یابد.

بر پایه این گزارش، نوع مخاطره در بازه زمانی یادشده شامل وزش باد نسبتاً شدید، بارش رگباری باران و احتمال رخداد رعد و برق است و در روزهای پنجشنبه، یکشنبه و دوشنبه مه و آلودگی و کاهش دید نیز پیش بینی شده است.

به گفته کارشناسان هواشناسی، منطقه اثر این سامانه بارشی تمامی مناطق استان قم را در بر می‌گیرد و آغاز آن از بعدازظهر پنجشنبه و پایان آن در روز یکشنبه ۱۵ آبان خواهد بود.

اثر مخاطره این سامانه شامل خطر سقوط اشیا از ارتفاع، کاهش کیفیت هوا و دید افقی و اختلال در تردد است و احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل و عبور و مرور جاده‌ای نیز در پیش بینی قرار دارد.

از دیگر اثرهای پیش‌بینی‌شده می‌توان به احتمال آسیب دیدن تاسیسات حساس به گردوغبار و رعد و برق، احتمال آبگرفتگی محدود معابر و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن روان آب به‌ویژه در مسیل‌ها اشاره کرد.

در این بازه زمانی وزش باد نسبتاً شدید، بارش رگباری باران و احتمال رخداد رعد و برق پیش‌بینی شده و برای روزهای پنجشنبه، یکشنبه و دوشنبه نیز مه و آلودگی و کاهش دید در نظر گرفته شده است.

احتمال آبگرفتگی محدود معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن روان آب در مسیل‌ها از پیامدهای آن برشمرده می‌شود.