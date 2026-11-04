به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد، فاطمه دانش‌یزدی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز یادآور حضور آگاهانه دانش‌آموزان و دانشجویان در مقاطع حساس تاریخ کشور و نقش‌آفرینی آنان در دفاع از استقلال و سربلندی ایران است.

وی با اشاره به شهادت جمعی از دانش‌آموزان بی‌گناه، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، افزود: جان‌باختن دانش‌آموزان در محیطی که باید محل آرامش، آموزش و پرورش باشد، تصویری تلخ از مظلومیت کودکان و نوجوانان در برابر خشونت و جنگ به نمایش می‌گذارد.

دانش‌یزدی با تأکید بر اینکه مدرسه باید امن‌ترین فضای رشد و یادگیری باشد، تصریح کرد: دانش‌آموزان باید فرصت داشته باشند با امید و آرامش درس بخوانند و برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند؛ از این رو حفظ جان و امنیت آنان باید در هر شرایطی در اولویت قرار گیرد.

وی زنده نگه داشتن یاد شهدای دانش‌آموز را فراتر از برگزاری مراسم مناسبتی دانست و گفت: این مسئولیت باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد همچنین نقش خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، را در شکل‌گیری شخصیت و هویت فرزندان مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دختران دانش‌آموز خاطرنشان کرد: دختران امروز، مادران، مدیران، متخصصان و کارآفرینان آینده جامعه هستند و توجه به آموزش، مهارت‌آموزی و تقویت توانمندی‌های آنان، زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

دانش‌یزدی در پایان با تبریک روز دانش‌آموز به دانش‌آموزان استان یزد، آینده کشور را وابسته به تلاش و آموختن نسل امروز دانست و بر فراهم‌سازی محیطی امن، بانشاط و امیدآفرین برای رشد و شکوفایی آنان تأکید کرد.