به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند پهپاد شناسایی - رزمی MQ-1 متعلق به ارتش متجاوز آمریکا، بر فراز آسمان جزیره قشم، توسط سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.

دشمن طی شب‌های گذشته، با تشدید فعالیت‌های شناسایی و اطلاعاتی خود، تلاش‌های گسترده‌ای را با هدف شناسایی سامانه‌های پدافندی کشور آغاز کرده و هم‌زمان، با اقداماتی دسیسه‌آمیز در تنگه هرمز، درصدد تأثیرگذاری بر شرایط منطقه و کاهش قیمت جهانی نفت برآمده است.

بااین‌حال، این اقدامات به فضل الهی و با تلاش هماهنگ مجموعه جنگ الکترونیک و یگان‌های پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رهگیری‌های متعدد و موفق، به شکستی مفتضحانه برای دشمن انجامیده است.

همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با پایش مستمر و هوشمند تنگه راهبردی هرمز، بار دیگر نشان داد که مدیریت و کنترل این آبراه راهبردی، در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و اقدامات دشمن برای تغییر معادلات حاکم بر این منطقه، راه به جایی نخواهد برد.