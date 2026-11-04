به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دومین سوگواره فاطمی «ام‌ابیها» با حضور اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم چهارشنبه شب در جوار شهدای گمنام شهر بیدخون برگزار شد.

این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و تبیین سیره و معارف حضرت فاطمه زهرا(س)، به مدت سه شب میزبان علاقه‌مندان و عزاداران ایام فاطمیه خواهد بود.

در این رویداد فرهنگی و مذهبی، ۲۸ غرفه با موضوعات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برپا شده است که فرصتی برای ارائه فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوع در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی فراهم می‌کند.

دومین سوگواره فاطمی «ام‌ابیها» در شهر بیدخون، به مدت سه شب پذیرای عموم مردم و علاقه‌مندان است.