سوگواره فاطمی «زیر سایه مادر» ۱۰ شب میزبان سوگواران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلطانی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دوازدهمین نمایشگاه و پنجمین سوگواره فاطمی «زیر سایه مادر» از ۱۲ آبان‌ماه به مدت ۱۰ شب میزبان علاقه‌مندان و سوگواران حضرت فاطمه زهرا(س) خواهد بود.



وی با بیان اینکه این رویداد هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برگزار می‌شود، افزود: بخش اصلی سوگواره با بهره‌گیری از شیوه نمایشی سایه‌ها طراحی شده و در آن بخش‌هایی از وقایع تاریخی صدر اسلام و حوادث مرتبط با شهادت حضرت زهرا(س) برای مخاطبان روایت و بازنمایی می‌شود.



سلطانی ادامه داد: در این اجرای نمایشی، موضوعاتی همچون واقعه غدیر، رخدادهای مربوط به سقیفه، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تشییع نمادین پیکر مطهر ایشان و حوادث کوچه بنی‌هاشم به تصویر کشیده خواهد شد.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت با اشاره به بخش‌های تکمیلی این نمایش افزود: در ادامه روایت تاریخی، موضوع انقلاب اسلامی و ارتباط آن با عصر ظهور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا مخاطبان با پیوندهای موضوعی این بخش‌ها آشنا شوند.



وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه این رویداد اظهار کرد: در کنار اجرای اصلی، مجموعه‌ای از غرفه‌های فرهنگی و آموزشی با موضوعات محصولات فرهنگی، عفاف و حجاب، کودک و نوجوان و مباحث روان‌شناسی برپا خواهد شد.



سلطانی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مسئول در برگزاری این رویداد فرهنگی و مذهبی گفت: این برنامه در محله‌های کم‌برخوردار شهر قم برگزار می‌شود و حضور و حمایت مسئولان می‌تواند زمینه بهره‌مندی اقشار بیشتری از شهروندان از این ظرفیت فرهنگی و معنوی را فراهم کند.



وی محل برگزاری دوازدهمین نمایشگاه و پنجمین سوگواره فاطمی «زیر سایه مادر» را پردیس دانشگاه فرهنگیان در بلوار شهید کبیری، محدوده شهر قائم اعلام کرد و افزود: این برنامه با حمایت دانشگاه فرهنگیان و سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قم برگزار می‌شود.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت با اشاره به پیش‌بینی چند نوبت اجرا در هر شب خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایش در هر شب طی دو تا سه سانس اجرا خواهد شد تا علاقه‌مندان امکان حضور و تماشای این برنامه را داشته باشند.



سلطانی در پایان از فراهم شدن امکان رزرو نوبت برای مخاطبان خبر داد و گفت: علاقه‌مندان برای انتخاب سانس و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی این مجموعه به نشانی http://HMAJMAQOM.ir مراجعه کنند.