به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی‌اصغر غلامزاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فرماندهی انتظامی خراسان شمالی مبنی بر وقوع یک فقره ربایش یک زن توسط سه مرد با یک دستگاه خودروی سواری زانتیا نقره‌ای‌رنگ از بجنورد، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان گرمه قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی شهرستان و مأموران پاسگاه انتظامی رباط‌قره‌بیل با اجرای طرح مهار، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی افراد موردنظر با هماهنگی مرجع قضایی وارد عمل شده و در عملیاتی پلیسی هر سه متهم را دستگیر کردند، تصریح کرد: خودروی زانتیا مورد استفاده در این ماجرا توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.