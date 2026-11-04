به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار پروژه ساختمان تجمیعی شبکه بهداشت و درمان ازنا اظهار کرد: با حمایت روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، پیگیری فرماندار شهرستان و مساعدت رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ۲۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر به این پروژه اختصاص یافته است.

وی افزود: با احتساب اعتبار جدید، طی سه ماه گذشته در مجموع ۹۰ میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان تجمیعی شبکه بهداشت و درمان ازنا تأمین شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ازنا با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این ساختمان در ماه‌های آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.