به گزارش خبرنگار مهر، سعید صالح شامگاه چهارشنبه در دوره آموزشی تخصصی «آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سازمان‌ها» ویژه کارکنان بهزیستی مازندران، با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی بسترهای فرهنگی و تخصصی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اظهار کرد: ورود هوش مصنوعی به سازمان‌ها نباید صرفاً به استفاده از ابزارهای جدید محدود شود، بلکه باید زمینه تغییر در شیوه انجام امور، بازطراحی فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات فراهم شود.

وی با بیان اینکه تجربه ورود رایانه به نظام اداری نشان داد استفاده از فناوری بدون اصلاح ساختارها الزاماً به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود، افزود: تحول زمانی محقق می‌شود که هم‌زمان با ورود ابزارهای جدید، نگرش کارکنان و سازوکارهای اجرایی نیز متناسب با قابلیت‌های فناوری تغییر کند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هوش مصنوعی تصریح کرد: پیش از به‌کارگیری این فناوری باید مشخص شود کدام مأموریت‌ها و فعالیت‌ها قابلیت واگذاری یا تسهیل دارند و چه ملاحظات و آسیب‌هایی در مسیر استفاده از آن باید مورد توجه قرار گیرد.

صالح در ادامه از تدوین طرح ملی «بهزیستی هوشمند» خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ایجاد تحول ساختاری و فناورانه در سازمان بهزیستی طراحی شده و توسعه زیرساخت‌ها، معماری جدید سامانه‌ها، اجرای پروژه‌های دستیار هوش مصنوعی، اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بازمهندسی فرآیندها و برنامه‌های سازمانی را شامل می‌شود.

وی آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را از ارکان اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی با هدف افزایش آگاهی و مهارت کارکنان برگزار می‌شود تا نیروهای سازمان بتوانند با شناخت صحیح از قابلیت‌های این فناوری، از آن در راستای بهبود عملکرد و انجام اثربخش‌تر مأموریت‌های خود استفاده کنند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: شناسایی و بهره‌گیری از توان نخبگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از جمله اقداماتی است که برای پیشبرد هدفمند برنامه هوشمندسازی سازمان در دستور کار قرار گرفته است.

صالح در پایان تأکید کرد: موفقیت طرح ملی بهزیستی هوشمند در گرو نگاه جامع به فناوری، آماده‌سازی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای سازمانی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی است تا این فناوری بتواند به ارتقای کیفیت خدمات و تحقق بهتر مأموریت‌های سازمان بهزیستی کمک کند.