https://mehrnews.com/x3dwMz ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 7000755 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ اجتماع مردم زاهدان در شب ۲۴۹ زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و چهل و نهمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 7000755 کپی شد مطالب مرتبط زابل پس از هفت ماه چشمانتظاری بارانی شد حمایت پدافند غیرعامل کشور از طرحهای راهبردی توسعه سیستانوبلوچستان انهدام باند سارقان مسلح با پوشش مأموران انتظامی در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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