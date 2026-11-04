به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی خطاب به همکارانش، نامزدی خود را برای تصدی ریاست این مجلس اعلام کرد.

وی همچنین در اظهاراتی افزود: ما برای ترامپ، ونس یا دیوان عالی کار نمی‌کنیم؛ ما برای مردم آمریکا کار می‌کنیم.

جفریز ادامه داد: روزهایی که مجلس نمایندگان به‌طور کامل نهادی تابع دولت ترامپ بود، به پایان رسیده است و من هیچ تماسی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ دریافت نکردم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره جنگ با ایران گفت: ما باید به این جنگ بی‌پروا و پرهزینه پایان دهیم؛ جنگی که موجب افزایش قیمت سوخت در سراسر کشور شده است.

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا همچنین خواستار توقف تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ شد و گفت این تعرفه‌ها هزینه‌های شهروندان آمریکایی را سالانه تا هزاران دلار افزایش داده است.