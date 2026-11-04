به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، چاک شومر رهبر دموکرات‌ ها در سنای آمریکا امروز چهارشنبه در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور اعلام کرد: آمریکایی‌ ها نمی‌ دانند چرا جنگ علیه ایران به راه افتاده است، و این وضعیت باید پایان یابد.

رهبر دموکرات‌ ها در سنای آمریکا اضافه کرد: مردم نمی دانند چرا ترامپ دقیقه به دقیقه نظرش را تغییر می دهد. هرگاه ترامپ در برابر اراده مردم آمریکا یا قانون بایستد، ما تحقیقاتی را آغاز خواهیم کرد، او را به دادگاه می‌کشانیم و در میان سیم‌ خاردارهای قانونی گرفتار می‌ کنیم.

سناتور چاک شومر هشدار داد: دوران سنایی که در برابر ترامپ سر تسلیم فرود می‌آورد، به پایان رسیده است. ما به جنگ علیه ایران پایان خواهیم داد. هم‌ اکنون تعدادی از جمهوری‌خواهان نیز در این مسیر با ما همراه شده‌ اند تا به این جنگ خاتمه دهیم. بنیان‌ گذاران آمریکا، «اختیار تخصیص بودجه» را به عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده در برابر رئیس‌ جمهوری در نظر گرفته بودند که بدون رضایت مردم آمریکا دست به جنگ می‌زند. ما سخت تلاش خواهیم کرد تا هزینه‌ ها را کاهش دهیم؛ چه با همراهی رئیس‌ جمهور و چه بدون او.