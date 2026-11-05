معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، سرخون با ثبت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان افزود: بارش برف و باران در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری گزارش شده و شرایط جوی در مناطق مختلف استان تحت تأثیر این سامانه قرار دارد.

نوروزی با بیان اینکه تغییرات دمایی در نقاط مختلف استان محسوس است، اظهار کرد: اختلاف دمای ثبت‌شده در مناطق مختلف استان نشان‌دهنده تنوع شرایط اقلیمی و تأثیر ارتفاع بر وضعیت دمایی مناطق است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به بارش‌های پیش‌بینی‌شده، شهروندان و مسافران باید در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و مناطق سردسیر، احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی شرایط آب‌وهوا، اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی را دنبال کنند.

نوروزی عنوان کرد: اختلاف دمایی میان مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری در کنار بارش برف و باران، ضرورت آمادگی شهروندان و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مواجهه با شرایط جوی را دوچندان می‌کند.