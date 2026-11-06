به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلفابت، مالک گوگل، در سال جاری میلادی پیشنهادهای بازخرید و خروج داوطلبانه کارکنان را به چندین کشور گسترش داده است.

این اقدام در شرایطی انجام می شود که گوگل تلاش دارد هزینه‌های رو به افزایش خود را کنترل کند. آن هم در حالیکه سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه هوش مصنوعی انجام می‌دهد.

این شرکت تأیید کرد که از ماه ژوئن، ارائه بسته‌های خروج داوطلبانه را به برخی از کارکنان خود در کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و سوئیس آغاز کرده است.

این خبرگزاری نتوانسته مشخص کند چه تعداد از کارکنان پیشنهادهای اخیر را پذیرفته‌اند. این دور جدید از پیشنهادها پیش‌تر رسانه‌ای نشده بود.

سخنگوی گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال ۲۰۲۵، برخی از تیم‌های ما برنامه خروج داوطلبانه همراه با پرداخت مزایای پایان همکاری را اجرا کردند. این برنامه را تابستان امسال، در ماه ژوئن، در چند کشور به‌صورت جهانی گسترش دادیم تا از فعالیت‌های مهمی که در پیش داریم، حمایت کنیم.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هزینه‌کرد گوگل در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت افزایش یافته است. این موضوع نگرانی سرمایه‌گذاران وال‌استریت را برانگیخته و بر قیمت سهام آلفابت نیز تأثیر منفی گذاشته است.

شرکت مایکروسافت نیز هفته گذشته برای مهار هزینه‌ها، به ۶۰ هزار نفر از کارکنان خود پیشنهاد بازخرید و خروج داوطلبانه ارائه کرد.

تعداد کارکنان آلفابت در فصل‌های اخیر به‌طور پیوسته افزایش یافته است، اما این شرکت هم‌زمان تلاش کرده منابع و نیروی انسانی خود را به سمت حوزه‌های دارای اولویت راهبردی هدایت کند.