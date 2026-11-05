به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح پنجشنبه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: بر اساس مطالعات و اکتشافات انجام‌شده، مجموع ذخایر شناخته‌شده معدنی کهگیلویه و بویراحمد بالغ بر یک میلیارد تن برآورد می‌شود.

وی افزود: با وجود این ظرفیت گسترده، در سال‌های گذشته توجه کافی به فرآوری مواد معدنی نشده و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این حوزه به استخراج و خام‌فروشی محدود مانده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سهم ارزش افزوده بخش معدن استان از ارزش افزوده معادن کشور تنها حدود یک‌دهم درصد است، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت‌های معدنی استان تاکنون به شکل مطلوب در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به کار گرفته نشده است.

واگذاری معادن مشروط به برنامه فرآوری می‌شود

رحمانی با اشاره به تصمیم شورای معادن استان برای تغییر رویکرد در واگذاری محدوده‌های معدنی گفت: بر اساس مصوبه این شورا، از این پس واگذاری معادن باید همراه با برنامه مشخص فرآوری باشد تا علاوه بر استخراج، زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار فراهم شود.

وی با اشاره به تمرکز بخشی از ظرفیت‌های معدنی استان در شهرستان چرام و بخش سرفاریاب بیان کرد: در این بازدید، ظرفیت‌های معدنی منطقه و طرح‌های پیشنهادی یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طرح‌های ارائه‌شده در حوزه استخراج و فرآوری مواد معدنی و سنگ‌های تزئینی از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و تقویت تولید منطقه برخوردار هستند و با رفع موانع می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی شهرستان داشته باشند.

بررسی موانع سرمایه‌گذاری در نشست ویژه

رحمانی از برگزاری نشست ویژه سرمایه‌گذاری در روز پنجشنبه آینده خبر داد و گفت: در این نشست، طرح‌های سرمایه‌گذار به‌صورت کارشناسی بررسی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله محیط زیست و منابع طبیعی برای بررسی مسائل و موانع احتمالی دعوت می‌شوند.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح‌ها برطرف و زمینه آغاز عملیات اجرایی آن‌ها فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اعلام حمایت از سرمایه‌گذاران دارای برنامه مشخص اظهار کرد: از سرمایه‌گذارانی که با طرح مدون، منابع مالی متناسب و نگاه جدی به فرآوری مواد معدنی وارد میدان شوند، حمایت خواهیم کرد.

معارضات، مانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران معدنی

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی موانع و معارضات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: یکی از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران، بروز ادعاها و معارضات متعدد در مسیر اجرای طرح‌هاست که گاهی موجب اتلاف وقت و توقف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی افزود: ضروری است سازوکارهای قانونی برای رسیدگی سریع و دقیق به این موضوعات تقویت شود تا ضمن رعایت حقوق قانونی افراد، از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تولید جلوگیری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری هدفمند، ظرفیت‌های معدنی شهرستان چرام و سایر مناطق استان به فرصتی برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار تبدیل شود.