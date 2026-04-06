پیام فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی شهادت سرلشکر خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک و تسلیت سرتیپ پاسدار محمّد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی شهادت سرلشکر خادمی منتشر شد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا

(آیه ۲۳ سوره مبارکه احزاب)

شهادت مقتدرانه سردار سرافراز و فرهیخته سپاه اسلام، سرلشکر پاسدار مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که قریب به نیم قرن از عمر گرانقدر خویش را مخلصانه در مسیر جهاد و پاسداری از ارزش های انقلاب و کیان، استقلال و امنیت کشور و نظام مقدس ج.ا.ا، به ویژه در حوزه های راهبردی اطلاعاتی و امنیتی در برابر دشمنان کینه توز و قسم خورده ملت شریف و قدرشناس ایران عزیز سپری نمود و در این عرصه، همواره جایگاهی وزین و نقشی تعیین کننده در مقابله و خنثی سازی نقشه های شیطانی معاندین ایران اسلامی و دست نشاندگان آنان داشت را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا(مد ظله العالی)، خانواده معظم و معزز ایشان، فرماندهان و آحاد کارکنان جان برکف نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه و جامعه اطلاعاتی کشور، مردم ولایتمدار، همیشه در صحنه و رشید ایران، به ویژه هموطنان عزیز و انقلابی استان فارس تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

بی تردید شهادت پر افتخار این سردار مخلص و پرتلاش اسلام، شکست سنگین و حتمی ددمنشان امریکایی، صهیونی در برابر اراده پولادین و الهی مردم و نیروهای مسلح ج.ا.ا را شتاب خواهد داد.

اینجانب ضمن آرزوی علو درجات و رحمت واسعه الهی برای سردار سرلشکر پاسدار، شهید مجید خادمی، برای خانواده معظم ایشان صبر و اجر جزیل و برای همرزمان آن شهید والامقام در سازمان اطلاعات سپاه، جامعه اطلاعاتی کشور و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رزمندگان دلیر اسلام و ملت مقاوم، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز، سربلندی، نصرت الهی و پیروزی قاطع بر دشمنان زبون آمریکایی، صهیونی را از پیشگاه خداوند قادر متعال آرزومندم.

سرتیپ پاسدار محمّد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷