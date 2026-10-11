سردار کرمی:نیروی دریایی سپاه نماد بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی خطاب به دریادار «علی عظمایی» با گرامیداشت شانزدهم مهرماه، روز نیروی دریایی سپاه از رشادت‌های دلاورمردان نیروی دریایی سپاه در صیانت از مرزهای دریایی کشور تجلیل کرد و این نیرو را نماد اقتدار، بازدارندگی و مدیریت هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات استکبار جهانی دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

«به برکت تشکیل جبهه انقلابی در جنوب کشور که متشکل از نیروی دریایی سپاه و جوانان شجاع جنوب است، دستور قرآنی ایجاد رعب در دشمن محقق شده است.»

(امام شهید قدس اللّه نفسه الزکیّه)

سردار دریادار پاسدار برادر علی عظمایی

فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با سلام و تحیّات الهی

شانزدهم مهرماه، روز گرامیداشت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور رشادت‌های فرمانده سرافراز سپاه اسلام، پاسدار شهید نادر مهدوی و همرزمان شهید ایشان در نبرد مستقیم با دشمن متجاوز آمریکایی و جلوه‌ای از اقتدار، عزّت و مجاهدت‌های بی‌پایان دریادلان جان‌برکف آن نیروی مقتدر است، فرصتی است مغتنم، تا ضمن پاسداشت یاد و نام و جانفشانی‌های شهداء والامقام و ایثارگری‌های جانبازان سرافراز، از تلاش‌های مخلصانه فرماندهان، مدیران و آحاد رزمندگان غیرتمند، خستگی‌ناپذیر و ولایتمدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صیانت و دفاع از کیان، استقلال، منافع راهبردی و امنیّت مرزهای دریایی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل شایسته بعمل آید.

اعمال مدیریت فنّاورانه و کنترل انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هم‌افزایی و هماهنگی سایر نهادها و سازمان‌های نیروهای مسلّح بر تنگه راهبردی هرمز در اجرای فرمان فرمانده معظّم کل قوا (مدظّله العالی)، صحنه‌هایی شکوهمند از اقدامات جهادی و اقتدارآفرین و جلوه‌هایی امیدبخش از عزم و اراده ملّت مبعوث شده ایران عزیز و نظام مقدّس جمهوری اسلامی برای پیروزی نهایی بر دشمنان ددمنش و کودک‌کش آمریکایی، صهیونیستی و ان‌شاءاللّه اخراج هرچه سریع‌تر آن‌ها از منطقه غرب آسیا است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به مناسبت تلاش‌ها و موفقیت‌های ارزشمند آن نیرو و با آرزوی علو درجات الهی برای فرمانده دلاور سپاه اسلام، دریابان شهید علیرضا تنگسیری، سلامتی و توفیق روزافزون جناب‌عالی و تمامی فرماندهان، مدیران و کارکنان عزیز، ولایتمدار و پر تلاش آن نیرو را در پیمودن سیره نورانی شهداء گرانقدر، تحت توجهّات خاصّه حضرت بقیةاللّه الاعظم (عجل‌اللّه تعالی فرجه الشریف) و زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌اللّه امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه

سرتیپ پاسدار محمّد کرمی